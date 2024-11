Associazione commercianti centro storico a Bibbiena, nuovo progetto

Arezzo, 8 novembre 2024 – L’Associazione Commercianti Centro Storico di Bibbiena riparte con un nuovo progetto e un nuovo consiglio che è stato presentato al Sindaco e alla Giunta dal nuovo Presidente Francesco Vignoli e da Andrea Tizzanini, Segretario. Altre figure sono Massimo Goretti Vice Presidente e Sabrina Soldani Tesoriera.

Gli obiettivo della nuova associazione, nata dall’esperienza di quella precedente, sono chiari: promozione del centro storico e delle sue attività, collaborazione fattiva con l’amministrazione comunale e con Noi che…Bibbiena, attivazione di nuove idee e nuove progettualità.

Francesco Vignoli commenta: “Con questo incontro e presentazione, vorremmo suggellare un nuovo rapporto con l’amministrazione comunale poiché crediamo che solo attraverso questo, riusciremo a portare avanti percorsi di valore per il nostro centro storico. Solo attraverso un’azione coordinata e congiunta potremo fare davvero la differenza ed è in questa direzione che abbiamo deciso di agire fin da ora”.

Il Presidente insieme al Consiglio hanno anche attivato un nuovo profilo Instagram #bibbienacentrostorico, per promuovere le attività, gli eventi, le esperienze, ma anche tutte le opportunità culturali e ricreative offerte da questo nuovo progetto.

Soddisfazione per questo nuovo inizio è stata dimostrata anche dal Sindaco Vagnoli e dagli assessori Nassini e Bronchi che hanno deleghe per associazionismo e attività produttive.

Vagnoli commenta: “Questa convergenza e comunione di idee ci porta a definire orizzonti nuovi per il futuro anche con la collaborazione di più assessorati. Questo significa portare avanti con orgoglio progetti che fanno bene alla comunità. Per noi l’obiettivo rimane lo stesso di sempre: promuovere tutti i centri storici. Sappiamo che non va tutto bene, che molte cose deve essere migliorate, ma lo potremo fare solo in completa collaborazione, evidenziando i nostri punti di forza e lavorando tutti per migliorare le criticità”.

Francesca Nassini annuncia alcuni progetti a breve termine da attivare con la nuova realtà: “A febbraio vorremmo portare il Festival del libro dentro i negozi, coinvolgendo l’associazione stessa con aperture e eventi come letture, libri in vetrina, presentazioni. Sempre attraverso i commercianti e con il loro supporto, vorremmo proporre inoltre un questionario ai giovani per sapere da loro cosa vorrebbero avere in termini di eventi, attrattive, momenti di svago e ritrovo. Sono le generazioni sulle quali grava maggiormente la mancanza di attività di intrattenimento e socialità. Altro evento che stiamo mettendo a fuoco con la loro collaborazione è un festival del vino dedicato ai produttori locali, una vetrina delle loro attività, del loro saper fare e capacità di innovazione. Ringrazio il nuovo consiglio dell’Associazione commercianti per questa nuova spinta, per questo nuovo e rinnovato spirito collaborativo che porterà sul centro storico nuove opportunità”.

Daniele Bronchi parla dei nuovi progetti di aiuto per le piccole attività: “Riproporremo insieme a loro il progetto della Lira di Bibbiena ma anche altri percorsi di aiuto e sostegno alle piccole attività. Con loro abbiamo trovato un terreno fertile anche per agire su altri bandi e li ringrazio”.

Alcuni numeri:

L’Associazione dei Commercianti del Centro Storico di Bibbiena è composta da 55 realtà commerciali.

Il centro storico di Bibbiena conta attualmente 780 residenti