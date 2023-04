"L'arte mi rende felice". Dal Gambia a Vicofaro, Ebrima dipinge il suo viaggio

Pistoia, 8 aprile 2023 – "Un segno di riconciliazione, di bene, di ascolto. E anche per rompere alcuni luoghi troppo comuni - spiega Don Massimo Biancalani - Tra i tanti ragazzi presenti nella comunità della chiesa di Vicofaro certo ci sono delle difficoltà, delle criticità. Ma anche delle belle persone con abilità". Ne è la dimostrazione Ebrima Danso, venticinquenne migrante del Gambia che dopo un lungo viaggio è approdato a Vicofaro. Ebrima ha realizzato l'opera che Don Massimo ha scelto di far pubblicare in serie e portare alle famiglie in occasione della benedizione pasquale, una splendida e originale interpretazione, una copia d'arte di Ecce Homo: un'immagine del 1400 di Antonello da Messina.

"Non mi ricordo quando ho iniziato. Fin da piccolo, molto piccolo, dipingevo perché mi piaceva molto - ha raccontato Ebrima - Sono nato in Gambia e poi sono venuto in Italia nel 2017. Sono sbarcato in Calabria per stare in un campo accoglienza fino a quando non sono andato in Puglia per lavoro. Un mio amico che era qui a Pistoia mi venne a trovare e decisi di venire qui con lui. Era fine ottobre dell'anno scorso. Mi sono presentato a Don Massimo come artista e gli ho fatto vedere i miei lavori. Gli sono piaciuti e mi hanno comprato il materiale per continuare a dipingere - racconta il ragazzo sorridendo - Mi piace dipingere la natura, ma mi piace anche rappresentare il mio percorso di vita. A scuola, in Gambia, feci il mio esame di arte con un disegno dove rappresentavo la mia cultura. Ho poi portato il mio sapere in altre scuole, praticamente insegnavo pittura e scultura. L'arte mi rende felice dentro. Voglio raccontare qualcosa per gli altri".

Il progetto in corso, finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana, è di realizzare 15 tavole dove Ebrima rappresenterà il suo viaggio, quello che i suoi occhi hanno visto durante la sua migrazione.