Arezzo, 15 marzo 2025 – Art Bonus, al via la nona edizione del concorso

Al via sulla piattaforma www.artbonus.gov.it la nona edizione del concorso Art Bonus. Il concorso si svolgerà in due fasi: dal 10 marzo al 14 aprile sarà possibile votare esclusivamente sul sito Art Bonus, mentre nella giornata del 15 aprile ci sarà il click day sui social per votare i progetti finalisti.

Anche il Comune di Castiglion Fiorentino partecipa al concorso, come già era avvenuto negli anni passati.

“L’Art Bonus è un’opportunità per i comuni e le imprese che, partecipando a questa forma di finanziamento virtuoso, agiscono attivamente per il bene comune, perché l’arte e la cultura sono di tutti”, spiega l’Assessore alla Cultura Massimiliano Lachi.

Il Comune di Castiglion Fiorentino è presente all’interno del concorso con il progetto di restauro dell’Annunciazione della Chiesa del Cassero, un’opera collocata su di un altare quattrocentesco, spostato nel 1877 dall'antica chiesa di San Sebastiano e San Rocco all'attuale sede. A questo link il progetto del Comune di Castiglion Fiorentino: https://artbonus.gov.it/concorso/2025/annunciazione-restauro-conservativo-ed-estetico.html

L’ iniziativa è organizzata dal Ministero della Cultura e da ALES, in collaborazione con Promo PA Fondazione - LuBeC, per offrire visibilità e riconoscimento agli enti promotori di raccolte Art Bonus e ai loro donatori, ma anche per promuovere l’Art Bonus verso il grande pubblico come opportunità di compartecipazione al mantenimento e alla crescita dell’identità culturale dei territori e delle comunità.

Il voto sarà espressione di una giuria popolare spontanea: dalle ore 12 di lunedì 10 marzo alle ore 12 di lunedì 14 aprile potranno votare sul sito Art Bonus tutti coloro che desiderano sostenere con il voto uno o più progetti in gara, tutti realizzati grazie alle donazioni in denaro da parte di aziende, fondazioni e privati cittadini.

Il 15 aprile dalle 8.00 alle 20.00 ci sarà il Click Day per votare sui canali social Facebook e Instagram di Art Bonus i 30 progetti finalisti meglio classificati nella fase precedente (15 per categoria).

Due le categorie del premio: Beni e luoghi della Cultura e Spettacolo dal vivo.

1) Categoria “Beni e luoghi della cultura”: progetti di restauro e manutenzione di beni culturali e progetti di sostegno a favore di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, complessi monumentali.

2) Categoria “Spettacolo dal vivo”: progetti di sostegno agli enti e alle attività di spettacolo.

Per ogni categoria vincerà il progetto che avrà ottenuto il maggior numero di voti sommando i voti ricevuti sulla piattaforma Art Bonus e quelli ricevuti sui social.

Ammessi al Concorso 2025 circa 400 progetti che hanno raggiunto il loro obiettivo economico tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024 e rispondono a tutti i requisiti previsti dal regolamento 2025 consultabile sul sito Art Bonus.

I progetti ammessi sono distribuiti nelle seguenti 17 regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.

Tra le novità di questa edizione l’istituzione di un Premio speciale che i promotori del Concorso si riservano di assegnare all’ente la cui raccolta fondi in gara si è distinta per il risultato economico e per l’attività che ha consentito l’ottenimento di tale risultato: una valutazione di qualità sulle raccolte fondi per far emergere e valorizzare le buone pratiche nell’utilizzo della misura fiscale Art Bonus.