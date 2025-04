Arezzo, 4 aprile 2025 – Un’attenzione particolare verso l’ambiente scolastico in cui vivono i ragazzi ma anche alla propria salute-svago realizzando una giornata dedicata allo sport.

Sono stati questi, quindi, in sintesi i progetti deliberati dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e che verranno portati avanti in queste settimane dagli alunni dei vari plessi scolastici del territorio.

“Arricchire con fiori le scuole ed incrementare l’attività sportiva realizzando la ‘Giornata dello Sport”

Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale dei ragazzi, che ha visto all’O.d.G. ben 19 punti-proposte da analizzare, è stato deciso di portare avanti le due proposte sopra-menzionate.

Durante la seduta sono stati, inoltre, proposti altri punti che riguardano la cura e l’attenzione verso chi ha delle difficoltà, facendo notare “come i giovani di oggi siano così attenti verso al società in cui vivono” dichiara l’assessore all’Istruzione, Stefania Franceschini.

Si va, infatti, dalla creazione di un centro ricreativo per ragazzi che possa coinvolgere anche

bambini con delle difficoltà, al controllo dei parcheggi in caso di pioggia fino ad arrivare alla proposta più goliardica dell’organizzazione di “sfilate” per le vie del paese a tema Halloween e Carnevale.

Ed ora l’attenzione è tutta per le due iniziative che si terranno nei prossimi mesi.

Il 21 marzo si è celebrata la “Giornata della Gentilezza” e l’intera giunta assieme all’assessore Franceschini, alla professoressa Falsini e alla maestra Vestrini hanno concordato di organizzare a breve una mattinata dove verranno portate alle scuole i fiori di carta realizzati dagli stessi alunni come simbolo di gentilezza.

“Coltiviamo Gentilezza” hanno affermato i ragazzi, un fiore come messaggio di amore, cura e rispetto da diffondere nelle nostre scuole.

La “Giornata dello Sport” è la seconda idea che si sono proposti di realizzare per questo mandato.