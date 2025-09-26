La mediazione su Flotilla

Arezzo, il presidente della Regione alle celebrazioni per i 100 anni del Palazzo della Provincia
26 set 2025
REDAZIONE CRONACA
palazzo provincia

palazzo provincia

Si sono svolte ieri le celebrazioni per i 100 anni del Palazzo della Provincia di Arezzo, con un evento speciale nella Sala dei Grandi, durante il quale sono state ricordate le opere di Adolfo De Carolis e la sua decorazione del palazzo con l'affresco dei “Grandi Aretini”, portata a termine nel 1924.

Alla cerimonia, insieme al presidente della Provincia di Arezzo, ha partecipato anche il presidente della Regione Toscana, che nell'evidenziare la grande importanza storica e artistica dell'evento ha anche sottolineato il valore del Palazzo come parte della storia di Arezzo.

Presenti anche il sindaco di Montefiore dell'Aso, nacque il comune ascolano dove De Carolis, e il presidente della Provincia di Ascoli Piceno.

© Riproduzione riservata