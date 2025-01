«Arezzo città dei lupi» interviene il Comitato “Emergenza lupo”

Arezzo, 13 gennaio 2025 – «Arezzo ormai è sotto l’assedio dei lupi e le testimonianze raccolte dai cittadini e dai social media evidenziano una realtà allarmante. Oltre alla nota situazione della fascia che va da Maestà di Giannino, fino ad Olmo, c’è

un’area precisa, che va dalla Catona fino a San Polo e Tregozzano, che è particolarmente

colpita dall’impatto di questi grandi carnivori.

Due settimane fa, accanto alla Piscina Florida, un residente ci ha raccontato di aver

trovato un lupo proprio davanti alla porta di casa. La sua preoccupazione era

comprensibile, soprattutto pensando alla

sicurezza del suo bambino piccolo.

E non si tratta di un caso isolato.

Nella notte di Natale, nei pressi della chiesa di

Tregozzano, i fedeli si sono imbattuti in una

scena che non trova giustificazioni in una zona

residenziale: i resti di un capriolo

completamente scarnificato. Un’immagine che

ormai sembra essere diventata una triste

consuetudine nei nostri territori.

Chiunque abbia visto quella scena non ha

potuto fare a meno di sperare che i bambini

presenti non abbiano immaginato si trattasse

di una delle renne di Babbo Natale.

Sempre la vigilia di Natale, a Stialla, una

signora che rientrava a casa con il suo cane ha

trovato un lupo ad aspettarli davanti al

cancello.

Sono sempre più frequenti anche le segnalazioni di animali domestici scomparsi, in

particolare gatti. Una colonia di felini, che da anni popolava la zona del Piano di

Tregozzano, è completamente sparita.

Tutto questo non può lasciarci indifferenti. È evidente che il problema non riguarda solo la

presenza del lupo, ma anche il modo in cui questa si sta espandendo senza controllo.

Il capriolo sbranato a Tregozzano (dal Gruppo

Facebook "Sei di Tregozzano se..")

Per questo, come Comitato “Emergenza Lupo – Arezzo”, siamo grati a tutti i cittadini che ci

segnalano questi episodi, aiutandoci a tenere alta l’attenzione su una questione che

riguarda la sicurezza di tutti noi.

Vogliamo affrontare insieme le cause di questa emergenza e discutere delle possibili

soluzioni.

Per questo vi invitiamo a partecipare al convegno “Quando il lupo bussa alla porta”,

che si terrà venerdì 17 dicembre alle ore 20.30 presso la Casa dell’Energia in Via

Leone Leoni n. 1.

La partecipazione di ognuno di voi è fondamentale: solo insieme possiamo riconquistare la

libertà di fruire del nostro territorio in sicurezza, per i nostri animali, per la fauna selvatica e

per quella di noi stessi.