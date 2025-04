Arezzo, 23 aprile 2025 – Arezzo Calcio e Billis insieme per un evento giovedì 24 aprile

Arezzo Calcio protagonista al Billis Drive: il 24 aprile l’evento “Calciatori e Panini”

Giochi, gadget, firma maglie e un panino speciale dedicato alla squadra amaranto

Arezzo, 23 aprile 2025 – Una serata all’insegna dello sport, del divertimento e del gusto attende tutti i tifosi dell’Arezzo Calcio. Giovedì 24 aprile, dalle ore 18.00 alle 20.30, il Billis Drive, in via Fiorentina 228 ad Arezzo, ospiterà “Calciatori e Panini”, un evento speciale nato dalla collaborazione tra Billis e la società sportiva amaranto.

L’iniziativa, pensata per coinvolgere grandi e piccoli, prevede numerose attività tra cui giochi a tema, la distribuzione di gadget esclusivi e un emozionante firma maglie con la partecipazione di alcuni calciatori dell’Arezzo Calcio, pronti a incontrare i tifosi, firmare autografi e scattare foto in un’atmosfera accogliente e familiare.

Per l’occasione sarà inoltre possibile gustare un panino inedito, ideato appositamente per celebrare la passione amaranto: “L’Amaranto”, un panino speciale dedicato alla squadra della città, pensato per unire il sapore autentico del territorio all’orgoglio sportivo che unisce tifosi e appassionati.

“Siamo felicissimi di annunciare questa collaborazione con l’Arezzo Calcio – ha dichiarato il titolare di Billis –. ‘Calciatori e Panini’ sarà una vera festa per tutta la comunità, un momento da condividere con entusiasmo”.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. L’invito rivolto ai tifosi e agli amanti dello sport è quello di partecipare numerosi per vivere insieme una serata speciale, tra emozioni calcistiche e sapori autentici.