Aretini per Gaza in Pace al presidio oggi in Prefettura

Arezzo, 26 marzo 2025 – Aretini per Gaza in PACE al presidio in Prefettura.

«Arezzo Città per la PACE alle ore 18 del 26 marzo in presidio per Gaza e il cessate il fuoco in Palestina al Palazzo della Prefettura. La Cgil insieme ad Associazioni, partiti, movimenti, organizza il presidio come segno di testimonianza e di fattiva solidarietà ai bambini, alle donne, agli uomini di Gaza e della Palestina. L’eccidio di Gaza continua nella barbarie e nella ferocia. L’Osservatorio dei cattolici democratici DEMOS aderisce alla protesta pacifica e democratica ricordando l’appello di un vecchio Pontefice malato, Papa Francesco: “ ho ricordato a tutti quanto sia importante la vita umana, che sia quella dei cristiani, dei musulmani o degli ebrei, senza alcuna distinzione…”.

Fermiamo l’eccidio a Gaza!

DEMOS si unisce al Presidio in Prefettura nel segno delle attività di pace e di coesistenza di “GUSH SHALOM”, il “Blocco per la PACE” israeliano e chiede la libertà per Marwan Barghuti, il Nelson Mandela palestinese. Barghuti è stato incarcerato nel 2002, tutt’ora detenuto nelle prigioni d’Israele, è l’unico leader palestinese che per carisma, cultura, rettitudine può ricomporre la diaspora palestinese e condurla al traguardo pacifico di due Popoli, due Stati.

Basta eccidio! GAZA libera, Barghuti libero.

Aretini per Gaza in PACE al Presidio in Prefettura.

SIAMO TUTTI GAZAWI.

DEMOS Osservatorio cattolici democratici