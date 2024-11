Arezzo, 23 novembre 2024 – Sono aperte le iscrizioni ai corsi post laurea dell’Università di Siena per l’anno accademico 2024-2025 e indirizzati a giovani laureati e agli interessati ad approfondire le loro conoscenze in settori specifici ad alto contenuto di innovazione e con percorsi di carattere professionalizzante.

Entro il 2 dicembre è possibile iscriversi ai master di primo livello in:

Advanced Endodontics; Area cardiovascolare per le professioni sanitarie.

È inoltre possibile, sempre entro il 2 dicembre, iscriversi ai master di secondo livello in:

Ecocardiografia di base ed avanzata e imaging in cardiologia dello sport; Informatica del testo e edizione elettronica; Management innovazione e governance delle amministrazioni pubbliche (MIGAP); Ortodonzia clinica con tecnica Straight-Wire Mirabella (SWM); Parodontologia clinica; Vaccinology and Drug development.

Fino al 16 dicembre è invece possibile iscriversi ai master di primo livello in: Comparacion constitucional y derechos fundamentales; Conflict Management and Humanitarian Action; Geomatica GEOM (San Giovanni Valdarno); Infermiere territoriale; Infermiere strumentista di sala operatoria; Il Codice Rosa: un nuovo modello di intervento nella presa in carico delle vittime di violenza; Infermiere e strumentista di sala operatoria; La Professione ostetrica nel percorso assistenziale della medicina della riproduzione umana; Master per le funzioni di coordinamento nelle professioni sanitarie; Medical Genetics; Patologia molecolare e medicina predittiva: dalla diagnosi alla ricerca.

Sempre entro il 16 dicembre è possibile iscriversi ai master di secondo livello in: Approccio clinico e odontoiatrico-forense alla buona pratica temporo-mandibolare; Biotecnologie mediche e biologia della riproduzione umana; Ecocardiografia avanzata nella pratica clinica; Endodonzia e Odontoiatria restaurativa; Geomatica (San Giovanni Valdarno); Geotecnologie per l’archeologia (GTARC- San Giovanni Valdarno); La chirurgia oncoplastica nel trattamento del carcinoma mammario; Medicina estetica (MAME); Micro endodonzia clinica e chirurgica; Tutela dell’ambiente e del territorio (San Giovanni Valdarno).

Le informazioni su tutti gli altri corsi post laurea (corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di formazione professionale), sule sedi didattiche - i corsi si tengono oltre che a Siena anche ad Arezzo e San Giovanni Valdarno - e le altre scadenze sono pubblicate sul sito di Ateneo: www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea.