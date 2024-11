Andrea Ceccherini e Osservatorio Giovani Editori, l’incontro con il presidente Mattarella

Roma, 15 novembre 2024 – Un evento che segna le celebrazioni per i 25 anni dell’Osservatorio Giovani Editori. Il presidente Andrea Ceccherini incontra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Accade nel Salone delle Fontane a Roma. Un appuntamento a cui partecipano anche mille giovani provenienti dagli istituti superiori di tutta Italia.

Andrea Ceccherini e l'Osservatorio Giovani Editori incontrano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

“25 anni di Osservatorio Permanente Giovani-Editori - Un Dialogo Internazionale Per Connettere I Giovani Al Futuro”: questo il titolo dell’evento con gli interventi appunto di Andrea Ceccherini e del Capo dello Stato, ospite d’onore in un venerdì 15 novembre importante nella storia dell’Osservatorio.

Un futuro migliore inizia quando i giovani pensano criticamente, usando la propria testa. Per aiutare a costruire quel futuro, nasce nel 2000 l’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, un’associazione indipendente che oggi contribuisce a formare ogni anno quasi un milione di studenti delle scuole secondarie superiori italiane per partecipare a una società più informata e consapevole e, per questo, più democratica.

Con il sostegno di importanti partner (gruppi editoriali, fondazioni di origine bancarie e grandi aziende dotate di responsabilità sociale) e in collaborazione con decine di migliaia di insegnanti, aiuta le nuove generazioni realizzando progetti, contenuti, eventi ed esperienze didattiche di alta qualità, senza oneri e costi per la scuola e gli studenti, e monitorate da istituti di ricerca indipendenti.