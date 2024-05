Anche quest’anno torna l’appuntamento con la “Notte al Museo”

Arezzo, 13 maggio 2024 – Anche quest’anno, il 17 maggio 2024, torna il consueto appuntamento con la “Notte al Museo”. Si tratta di un evento atteso dagli studenti della nostra scuola e dalla comunità castiglionese. Grazie ad una proficua collaborazione con il Sistema Museale Castiglionese ogni anno si è arricchito di nuove proposte culturali, in cui l’arte dialoga con il teatro, la musica e la danza. Quest’anno la serata dal titolo “Le strade della terra, i cammini del cielo” prende spunto dalla ricorrenza delle stigmate di San Francesco, che le biografie fanno risalire all’estate del 1224. La nostra pinacoteca custodisce una bellissima tavola di Bartolomeo della Gatta che rappresenta proprio San Francesco che riceve le stigmate e che costituirà la tappa finale del percorso guidato attraverso le numerose opere che possono essere messe in relazione con il santo di Assisi e con l’ordine francescano. Saranno gli studenti del liceo, preparati dalla prof.ssa Annalisa Lucani che accompagneranno i presenti alla scoperta di questi tesori. In relazione all’ordine francescano, grazie all’interessante conferenza dal titolo “Il Beato Mansueto da Castiglion Fiorentino, San Luigi IX re di Francia e un dono assai prezioso” tenuta prof. Paolo Torriti, ricercatore presso l’Università di Siena, sarà possibile scoprire l’affascinante figura del frate francescano, che nel XIII secolo contribuì, con la sua rilevante azione diplomatica, a risolvere la disputa tra Francia e Inghilterra. I reliquiari, come la meravigliosa Croce Santa, hanno ispirato la professoressa Debora Moretti nella scrittura di un atto unico dal titolo “Suor Agliona e la reliquia miracolosa” che sarà recitato dai nostri studenti nel sagrato della Chiesa di S. Angelo. Come tutti gli anni la serata si concluderà con delle esibizioni di musica e danza.