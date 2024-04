Analisi della funzionalità renale: nuovo servizio alla Farmacia “Campo di Marte”

Arezzo, 12 aprile 2024 – Un nuovo servizio di analisi della funzionalità renale allo Spazio Infermieristico della Farmacia Comunale “Campo di Marte”. La gamma di controlli e test offerti dallo sportello è stata incrementata con un’apparecchiatura che, attraverso un rapido esame dei parametri urinari, permette di individuare infezioni, diabete, ipertensioni, insufficienze renali e altre patologie nefrologiche, rilevando eventuali problematiche da approfondire insieme a un medico specialista. Questo spazio fa affidamento sulla presenza di un’infermiera per l’erogazione di diverse prestazioni volte a concretizzare un modello socio-assistenziale sempre più prossimo ai bisogni primari del cittadino con finalità di prevenzione, valutazione e benessere.

Il progetto impostato dall’amministratore delegato Massimo Sisani è orientato a concretizzare sempre più sul territorio cittadino il modello di “Farmacia dei Servizi”. In quest’ottica, la più recente novità è rappresentata dall’esame delle urine per prevenire l’insorgenza o la cronicizzazione di patologie renali che rimangono spesso silenziose e asintomatiche, con la conseguenza di provocare danni all’organismo. Le nefropatie interessano circa il 10% della popolazione e possono comportare la necessità di dialisi o trapianto (oltre a ripercussioni a livello cardiaco, circolatorio e metabolico), ma questo scenario può essere limitato attraverso uno stile di vita adeguato e una diagnosi precoce anche con test periodici dei parametri urinari. L’esame permette, in pochi minuti e con affidabilità, una prima valutazione del proprio stato di salute dove recepire, ad esempio, il rapporto tra albumina e creatinina che è un indicatore sensibile del danno renale precoce per diabete o ipertensione. Questo servizio va ad aggiungersi alle prestazioni già offerte dallo Spazio Infermieristico quali medicazioni, cicli iniettivi intramuscolo, rilevazione dell’indice di massa corporea, holter cardiaco, misurazione della pressione, somministrazione di colliri, tamponi per lo streptococco, rimozione dei punti e pulizia auricolare.