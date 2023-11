Alluvione Toscana, gli aggiornamenti: il lungo lavoro di pulizia e conta dei danni

13:42

Vaccino contro il tetano, gratis e senza prenotazione

"Al fine di tutelare la salute collettiva della popolazione nell'attuale momento emergenziale", i servizi di Igiene pubblica del dipartimento della prevenzione della Asl Toscana Centro offrono ai cittadini gratuitamente e senza prenotazione la vaccinazione antitetanica, sia come ciclo primario che eventuale richiamo ogni 10 anni. L'Azienda sanitaria ha disposto un piano straordinario per abitanti e soccorritori per prevenire infezioni da tetano. Lo rende noto la stessa Asl in una nota. Il Pd della Toscana si mette a disposizione. “Utilizzeremo anche i canali, come le chat telefoniche e i gruppi di coordinamento che abbiamo attivato in questi giorni, per sensibilizzare i cittadini e la rete dei volontari che a loro volta devono proteggersi, sia indicando le dotazioni giuste da indossare, sia le informazioni sulla vaccinazione". Così in una nota il Partito democratico della Toscana.