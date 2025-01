Alla Capannina torna il pianobar. E per Halloween arriva Jerry Calà

Forte dei Marmi (Lucca), 5 ottobre 2021 – Sarà un mese di ottobre tutto da vivere alla Capannina di Franceschi dove i piacevoli riti si stanno ritrovando con tutte le loro suggestioni, nella speranza di rivivere molto presto la piena normalità e archiviare definitivamente il capitolo pandemia. Due le notizie importanti in vista del prossimo sabato 9 ottobre quando il locale riaprirà per una serata tutta da vivere. Una serata che segnerà il ritorno “del piano bar al… piano bar”. Si tratta del regno incontrastato di Stefano Busà che con le musiche e i suoi virtuosismi in questi mesi ha allietato i clienti che hanno scelto il locale cult della Versilia e che ora ritorna nel territorio che lo ha consacrato. A proposito di mattatori c’è da annunciare anche il ritorno, attesissimo e acclamatissimo, di Jerry Calà.

Sarà proprio Jerry, che fa parte della storia della Capannina, la star della serata della festa di Halloween domenica 31 ottobre, un appuntamento da non perdere con una versione del suo popolarissimo show “Sapore di mare”. Dopo il successo di quest'estate, Calà torna dunque sul palco della Capannina con tutta la sua travolgente simpatia.

Ma veniamo al presente e cioè alla serata di sabato prossimo 9 ottobre. Il programma prevede la cena alla carta con inizio alle 21. Tra una specialità e l’altra, sul palco della sala grande la colonna sonora sarà interpretata da Stefano Busà al pianoforte e dal deejay Charlie Dee alla consolle. Conclusa la cena da mezzanotte e mezzo torna, come si diceva, il piano bar nella sua location canonica nella sala che guarda il viale lungomare e il dj set con Charlie Dee.

L’ingresso è libero e selezionato, saranno sicuramente in tanti a riassaporare il piacere di una bella abitudine. Il locale cult della Versilia che con oltre 90 anni di vita è la storia dell’intrattenimento, riserva dunque, settimana dopo settimana, tantissimi sorprese a tutti coloro che hanno voglia di divertirsi e trascorrere serate indimenticabili. La Capannina di Franceschi da quando ha riaperto i battenti, è stata la meta privilegiata dei vip, negli attesissimi aperitivi in musica di uno dei personaggi che hanno contribuito a creare il mito della Capannina: Stefano Busà. Le sue note al pianoforte, dove interpreta il collaudato repertorio fatto di pezzi evergreen del passato e hit attualissime e orecchiabili, hanno segnato tutta la stagione estiva 2021 e stanno segnando quella autunnale.

