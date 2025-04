Arezzo, 4 aprile 2025 – Alienazione del patrimonio comunale: in vendita gli ex macelli

Complesso degli ex macelli in via Uguccione della Faggiuola: due fabbricati di dimensioni simili, entrambi articolati su un unico piano fuori terra, diventano oggetto di un avviso pubblico finalizzato alla loro vendita. Base d’asta fissata a 240.000 euro.

“Nel più ampio programma di alienazioni fissato nell’ultimo piano approvato dal Consiglio Comunale nell’ottobre scorso – ha sottolineato l’assessore Alberto Merelli – procediamo adesso con questa coppia d’immobili giudicati non più strategici e utilizzabili dall’amministrazione comunale. Si tratta di 320 metri quadrati e di 1.800 metri cubi complessivi, per i quali gli strumenti di pianificazione conferiscono ampie possibilità per un eventuale cambio di destinazione. Con l’ulteriore beneficio dell’incremento di superficie del 20% qualora venisse scelta la soluzione della demolizione e ricostruzione”.

La proposta irrevocabile di acquisto e la ricevuta del bonifico, intestate al Servizio patrimonio del Comune di Arezzo, dovranno pervenire allo Sportello Unico - Piazza Amintore Fanfani 1, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano entro e non oltre le 10:00 di mercoledì 30 aprile.

Lunedì 5 maggio a partire dalle 10:00 presso la sede del Servizio patrimonio in piazza della Libertà avrà luogo l’apertura delle buste e l’aggiudicazione definitiva al miglior offerente.

Tutte le informazioni su: https://www.comune.arezzo.it/bandoastaconcorso/avviso-asta-pubblica-vendita-del-complesso-immobiliare-denominato-ex-macelli-via