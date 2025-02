Alessia Uccellini al Festival di Sanremo

Arezzo, 8 febbraio 2025 – Tra pochi giorni prenderà il via la 75esima edizione del Festival di Sanremo, kermesse canora per eccellenza del panorama nazionale e non solo. All’edizione di quest’anno sarà rappresentata anche Sansepolcro. Non con un cantante che si esibirà sul palco dell’Ariston, ma con una eccellenza culinaria e gastronomica di prima grandezza. Si tratta di Alessia Uccellini, chef e titolare dello storico ristorante “Fiorentino”, in attività sino dagli albori del 1800. In virtù della selezione della Federazione Italiana Cuochi, è una delle 70 lady-chef incaricate di collaborare con lo spazio “food” di Casa Sanremo, nel concreto l’area di ospitalità riservata ad artisti, giornalisti e addetti ai lavori del Festival.

“Per me è motivo di grande orgoglio” dice Alessia “partecipare ad una simile manifestazione. Lavorerò in cucina e mi occuperò anche del ricevimento degli ospiti”. La Uccellini del resto non è nuova a ribalte importanti. Da circa 13 anni è collaboratrice della trasmissione “Geo” della Rai, e si è fatta conoscere ed apprezzare anche sul piccolo schermo.

“Congratulazioni ad Alessia Uccellini per la sua partecipazione al Festival di Sanremo” recita una nota dell’amministrazione comunale di Palazzo delle Laudi “Viene giustamente premiata la sua riconosciuta professionalità ormai apprezzata ben oltre il Borgo e la Valtiberina, e insieme si tratta anche del tributo che l’Italia riserva ad una delle strutture più antiche e conosciute, il ristorante Fiorentino, che è patrimonio storico di Sansepolcro e della sua comunità”.