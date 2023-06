Alberto di Monaco fra note e mare. ‘Ambassador’ del premio Paganini

Genova, 28 giugno 2023 – Appuntamenti fra Toscana e Liguria per il principe Alberto II di Monaco.

Dopo la visita nei giorni scorsi a Pietrasanta (Lucca) per l’inaugurazione della mostra Fragilità dello scultore francese Bernard Bezzina, Sua Altezza Serenissima è volato a Genova per una serie di eventi, fra cultura e mare.

«Tornare in questa città culla della famiglia Grimaldi, è una grande emozione - le sue parole - . Sono felice di poter contribuire all’ulteriore sviluppo del Premio Paganini, le cui opere sono state fonte di ispirazione per tanti musicisti eccezionali».

Così il principe Alberto II di Monaco lunedì scorso nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi ha commentato il titolo di Paganini Ambassador conferitogli dal sindaco di Genova Marco Bucci per promuovere lo storico concorso internazionale di violino. Presenti in rappresentanza del Governo il viceministro Edoardo Rixi e il sottosegretario Vittorio Sgarbi.

«Quella del principe Alberto è una visita molto importante perché consolida con il Principato un rapporto duraturo che ha già portato il principe a Genova molte volte, tra cui anche per Euroflora quando abbiamo dedicato una rosa a sua madre, la principessa Grace», il commento del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Terminata questa prima parte della giornata, il parterre de Roi si è trasferito nel Palazzo che ospita la Fondazione inaugurata nel luglio del 2019, per volontà del principe Domenico Antonio Pallavicino, e che porta il suo cognome, padrone di casa e in veste di console onorario del Principato di Monaco a Genova.

Infine, obiettivo mare, inteso come patrimonio, come storia, come futuro. Il Consolato Onorario del Principato di Monaco a Genova in occasione della visita del principe ha organizzato Dalla parte del mare, un grande evento per raccogliere fondi a favore della Fondation Prince Albert II de Monaco, per sostenere i suoi progetti ambientali e l’iniziativa Pelagos.

Quindi il Salone delle Compere al Palazzo della Borsa è stato animato da cena di gala con asta benefica e spettacolo presentato dal giornalista, già volto noto Rai, Attilio Romita, con la partecipazione di Edoardo Rixi, parlamentare e viceministro a Infrastrutture e trasporti, Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, il presidente Giovanni Toti, il prefetto di Genova Renato Franceschelli, il sindaco Marco Bucci, il segretario generale della Fondazione Pallavicino e cancelliere generale del Consolato onorario del Principato di Monaco a Genova, nonché organizzatore e anima dell’evento, Claudio Senzioni.

Tra gli ospiti, l’imprenditore Flavio Briatore, mentre madrina della serata, premiata con un riconoscimento alla carriera, la bella attrice Manuela Arcuri.

Letizia Cini