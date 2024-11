Al Valdichiana Village di Foiano della Chiana l'iniziativa "Questo non è amore" a cura della Polizia di Stato

Arezzo, 23 novembre 2024 – Lunedì 25 novembre, alle ore 11, presso il Valdichiana Village di Foiano della Chiana si svolgerà l'iniziativa "Questo non è amore" a cura della Polizia di Stato, nel corso della quale gli operatori della Questura di Arezzo sensibilizzeranno il pubblico e forniranno informazioni sul tema della violenza di genere. Per l’iniziativa, nella Piazza Maggiore del Village sarà allestito uno stand dove, agenti qualificati della Polizia di Stato e membri della rete antiviolenza saranno a disposizione per offrire informazioni, supporto e incoraggiamento alle donne e a tutte le vittime di violenza domestica e di genere. Un invito chiaro: “non siete sole”.

Nell’occasione, il Valdichiana Village sarà teatro del finissage dell'installazione monumentale di Anna lzzo intitolata "La violenza è una gabbia", appunto per la ricorrenza della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. All'evento parteciperanno anche le locali Autorità civili e militari.

L'opera "La violenza è una gabbia", esposta per la prima volta a Capri nel 2020, si presenta come una grande gabbia in acciaio alta circa tre metri, al cui interno sono collocate due scarpe rosse di dimensioni monumentali. Le scarpe rosse, diventate simbolo universale della lotta contro la violenza sulle donne, traggono origine dall'installazione artistica di Elina Chauvet a Ciudad Juarez, in Messico, una città tristemente nota per l'alto numero di femminicidi.

L'installazione, ospitata da Valdichiana Village dallo scorso marzo, rappresenta un'importante iniziativa di sensibilizzazione su un tema di drammatica attualità, rivolta a visitatori, operatori e cittadini.

Da segnalare anche che la Questura di Arezzo - Divisione Polizia Anticrimine, ha rinnovato per l'anno 2025/2026, il "Protocollo d'Intesa", in materia di atti persecutori e violenza domestica per la presa in carico di uomini maltrattanti, già siglato in data 21.11.2023, con l'associazione Onlus individuata nel C.A.M. di Firenze, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti con sede in via Enrico il Navigatore, 17.