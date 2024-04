Al museo si naviga nella storia di Pisa

Navigare nella storia di Pisa e delle imbarcazioni romane, per scoprire meglio le radici della città. Si chiama “Tutti a bordo, salpiamo insieme” la rassegna organizzata da cooperativa Archeologia che anche ad aprile, attraverso visite tematiche e laboratori per bambini al Museo delle Navi, porta le famiglie alla scoperta di antiche curiosità e segreti legati alla navigazione nell’antichità. Si parte domenica 14 aprile alle 15,30 con la visita tematica “C’erano una volta i giganti del mare”, percorso pensato per stimolare l’interesse di grandi e piccini sulle grandi navi romane rinvenute a San Rossore e sulla storia di Pisa. Appuntamento poi domenica 21 aprile alle 15,30 con “PeschiAmo!” il laboratorio con archeologi esperti in didattica per costruire una lenza per la pesca con ami e galleggianti, sul modello di quelle rinvenute durante gli scavi delle Navi. Durante lo svolgimento del laboratorio, i genitori potranno visitare in autonomia il museo o partecipare alla visita guidata programmata. Infine, il 28 aprile alle 15,30 visita tematica “Le rotte commerciali e i carichi delle navi: import-export nel mondo antico” per conoscere le rotte delle navi ritrovate a Pisa, che servivano soprattutto per il commercio e che percorrevano vere e proprie strade nel mare per trasportare le merci più disparate, come i “prosciutti” dalla Spagna, la frutta dalla Campania, ma anche curiose, come i chili di sabbia fine proveniente dal Golfo di Napoli. La durata dei laboratori è di un'ora e il costo di iscrizione è di 6 euro più l'ingresso al museo. Le iniziative sono a prenotazione obbligatoria telefonando allo 05047029 oppure a inviando una mail [email protected], nel fine settimana al numero 0508057880. I laboratori si realizzano con un minimo di 6 bambini e per ogni bambino è richiesta la presenza in museo di un adulto per tutta la durata dell’attività. Informazioni su https://www.navidipisa.it/eventi/.