Arezzo, 5 novembre 2024 – Al Commendatore Tonino Lamborghini il “San Michele d’Oro” consegnato ieri, domenica 3 novembre dal Sindaco Mario Agnelli con una cerimonia nella cornice storica della chiesa sconsacrata di S. Angelo al Cassero.

Il Premio, che porta il nome del Santo Patrono della Città di Castiglion Fiorentino, negli anni è stato conferito a personaggi illustri quali Brunello Cucinelli, il Presidente del Coni Malagò, la conduttrice del TG5, Cesara Buonamici, il regista Leonardo Pieraccioni e Daniele Bennati, attuale CT della Nazionale di ciclismo. La cerimonia, condotta dalla giornalista Rai Monica Matano, conduttrice della storica trasmissione Dribbling ha visto coinvolte le istituzioni cittadine e le sue associazioni. Un pomeriggio unico ed emozionante che ha celebrato il genio imprenditoriale del Comm. Tonino Lamborghini attraverso un dialogo intervista.

“Un’onorificenza così sentita e assegnata nel corso degli anni a personaggi illustri che si sono dedicati al saper fare e all’innovazione mi rende pieno di orgoglio” – dichiara il Comm. Tonino Lamborghini – “Considero questa onorificenza, così come il Sigillo dell’Ateneo di Urbino, la Laurea Honoris Causa della D Y Patil University di Mumbai, non solo una riconoscenza del mio percorso imprenditoriale ma anche e soprattutto un tributo alla mia storia famigliare e a quella dei collaboratori che in passato e oggi abbracciano la mia visione di azienda innovativa, proiettata nel futuro e con una attitudine verso il nostro heritage.”

Alla cerimonia di consegna del San Michele erano presenti, oltre al Sindaco Agnelli che ha consegnato il bronzetto di San Michele, le autorità civili e militari, come il Prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo e Daniele Bennati che ha ricevuto il premio lo scorso anno. Il gruppo Musici e Sbandieratori di Castiglion Fiorentino ha introdotto la cerimonia con una breve esibizione accogliendo in gran stile il Comm. Tonino Lamborghini.

“La Città di Castiglion Fiorentino ha risposto come suo solito in maniera eccezionale alla visita di una personalità di primo piano dell’imprenditoria italiana come il Comm. Tonino Lamborghini”, dichiara il Sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli. “Una personalità, quella di Lamborghini, che dà lustro all’Italia nel mondo e che ha qualificato ulteriormente la nostra Città e il nostro Premio”, conclude il Sindaco Agnelli.

Il San Michele d’Oro è stato istituito nell’ambito delle politiche di promozione della Città di Castiglion Fiorentino e del territorio, viene assegnato a personalità che si sono distinte per il proprio impegno nei vari campi, tra cui, quello professionale, della promozione delle eccellenze italiane, dello sviluppo economico, dell’arte e della cultura, dello sport e dei diritti umani con concrete iniziative di beneficenza e solidarietà.