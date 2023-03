Prato: aggredita all’alba e ferita al collo, è grave

La donna è stata soccorsa da un'ambulanza del 118

Prato, 2 marzo 2023 – Una donna di origine cinese, 48 anni, è stata ferita in maniera grave stamani all’alba, poco dopo le 6, in via Ciabatti.

La donna è stata ferita al collo con un’arma da taglio da uno sconosciuto che poi l’ha lasciata a terra in una pozza di sangue. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti. Portata in ospedale in codice rosso, è stata operata d’urgenza.

Le sue condizioni sono gravi. Sull’episodio sta indagando la polizia che non esclude nessuna pista. Viste le ferite riportate dalla vittima, chi l’ha colpita aveva tutta l’intenzione di ucciderla.