Agenda passaporto, nuovo servizio alla bottega della salute di Bibbiena

Arezzo, 16 agosto 2023 – Vagnoli: “La Bottega della salute è un servizio di grande valore dimostrato dai numeri: 200 persone al mese accedono al nostro nuovo sportello di facilitazione e aiuto digitale”.

Agenda Passaporto è un sistema di prenotazioni on line attivabile tramite un portale le cui credenziali sono state fornite dalla Questura di Arezzo al Comune di Bibbiena.

I cittadini che hanno la necessità di prenotare un appuntamento presso la Questura di Arezzo per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, si possono rivolgere dal lunedì al venerdì, presso il Comune di Bibbiena all'Ufficio dei servizi sociali - Via Berni, 25 che provvederà ad inserire nell'Agenda informatica l'appuntamento richiesto dal cittadino.

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini italiani anche residenti in Comuni diversi da quello di Bibbiena

Per il servizio di prenotazione è necessario lo SPID attivabile, previo appuntamento, presso lo stesso Ufficio Anagrafe del Comune di Bibbiena

La Bottega della Salute, attivata nel Comune da alcuni mesi, sta avendo un grande successo in termini di accessi e di accoglienza da parte degli utenti.

Dai dati ufficiali emerge che accedono mediamente ai servizi della Bottega circa 10 utenti al giorno in media, quindi circa 200 cittadini ogni mese.

Circa il 70% degli utenti è per l'attivazione dello SPID, sia per completare la procedura che per il cambio password. L'altro 30% è supportato per i seguenti servizi: attivazione tessera sanitaria con rilascio di pin e puk, prenotazione visite, supporto nella procedura per l'installazione e utilizzo dell'APP Toscana salute, stampa "PagoPA" per mensa e trasporto scolastica, rinnovo patenti, raccolta funghi.

Lo sportello, che è collocato al piano terra di Palazzo Niccolini, ha questi orari: dal lunedì al sabato 9.00-13.00

Numero di telefono: 0575530653

Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Il progetto nasce grazie all’interessamento congiunto dell’assessorato al sociale e quindi a Francesco Frenos e l’assessorato alla transizione digitale ovvero Martina Cipriani. Dobbiamo a loro, che ringrazio e agli uffici, questo successo e questo nuovo importante sportello di supporto per i nostri cittadini”.

Il Comune di Bibbiena ha aderito al progetto di Regione Toscana e Anci Toscana sulle Botteghe della Salute e ha così attivato uno sportello direttamente in comune presso l’Ufficio del Sociale con due addetti dedicati Erica Bartolini e Andrea Biagioni.

Si tratta di uno sportello dedicato in parte all'attivazione di servizi digitali (Open Toscana, Cup, Spid, attivazione tessera sanitaria ecc..) e di servizi comunali (ufficio del sociale).

In sostanza si tratta di assicurare un servizio di prossimità con lo scopo di rendere più accessibile la rete dei servizi pubblici (servizi sanitari, sociali ed altri servizi di pubblica utilità) ai cittadini che vivono nelle aree interne.

Il progetto ha l'ulteriore finalità di offrire un servizio gratuito rivolto a tutti i cittadini, con un'attenzione particolare ai soggetti più fragili e vulnerabili, nonché di offrire un servizio pubblico a supporto delle popolazioni nelle zone montane e più periferiche.

Alcuni esempi di servizi erogati: servizi digitali connessi alla tessera sanitaria, informazione e supporto sui servizi Covid come prenotazioni ecc.

, prenotazione visite mediche tramite CUP online, supporto all’alfabetizzazione informatica per l’utilizzo di servizi e strumenti, supporto accesso al portare OPEN Toscana e tutto l’orientamento ai servizi sociali e scolastici offerti dal comune stesso.