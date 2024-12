Arezzo, 27 dicembre 2024 – Ad Arezzo sarà realizzato il nuovo Hospice dell'Asl Toscana sud est

La struttura residenziale con 10 camere sorgerà vicino all’ospedale San Donato e alla Palazzina Calcit. Il 30 dicembre partirà l’affidamento della progettazione esecutiva per la realizzazione della struttura

Una struttura di circa 1.100 metri quadrati con 10 camere per il nuovo Hospice di Arezzo che sorgerà nelle vicinanze del San Donato, nell’area compresa tra la palazzina Calcit e il parcheggio Toscanelli. Si tratta di una struttura residenziale destinata, in particolare, a persone con patologie in fase avanzata che necessitano di assistenza palliativa e di supporto.

Nei giorni scorsi è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per la realizzazione dell’Hospice e dal 30 dicembre partirà la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva per la realizzazione della struttura residenziale.

Il progetto, a cura dell’Unità operativa complessa Lavori pubblici dell’Asl Toscana sud est, prevede la realizzazione delle camere con affaccio sull'area verde, dotate di bagno riservato e zona soggiorno con angolo cottura. Sono, inoltre, previsti tutti i locali accessori e di servizio per il personale previsti dalla norma di accreditamento regionale e distribuiti al piano terra e al piano primo. Il fabbricato sarà dotato di parcheggi. L'importo complessivo dell'intervento è pari a 4.500.000 euro, di cui 4.275.000 euro di finanziamento statale ex art. 20 legge 67/88 e 225.000 euro di contributo aziendale.

La proposta d’intervento, definita con la Direzione dell’Asl Toscana Sud Est, è finalizzata a dare risposte integrate e personalizzate nei confronti dei bisogni assistenziali delle persone con patologie acute in fase avanzata.

Vari gli step per la realizzazione del nuovo Hospice: dopo il bando per l’affidamento del progetto esecutivo, lo stesso sarà sviluppato, validato dalla Direzione e poi trasmesso alla Regione Toscana e al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento. A quel punto si procederà con l’aggiudicazione e la realizzazione dei lavori che dureranno circa 18 mesi.

«Come Direzione aziendale siamo molto soddisfatti di aver dato concretezza a un progetto fortemente voluto anche dalle associazioni – sottolinea la direttrice generale f.f., Antonella Valeri – l’obiettivo è fornire ai nostri pazienti le migliori cure palliative possibili e un’assistenza di supporto in una struttura residenziale dedicata, in un’area strategica data la vicinanza con l’ospedale e la palazzina Calcit. I nostri uffici tecnici si sono messi subito al lavoro e tra pochi giorni partirà l’affidamento dei servizi attinenti alla progettazione esecutiva e alla realizzazione della struttura».

«È fondamentale che le persone possano beneficiare di un'assistenza dignitosa e rispettosa durante il percorso e l’evoluzione della patologia cronica irreversibile - spiega la direttrice sanitaria Assunta De Luca – la realizzazione dell’Hospice ad Arezzo va in questa direzione e si somma all’istituzione della rete aziendale di cure palliative e al progetto pilota di teleassistenza partito nella Valdichiana aretina lo scorso agosto per favorire la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale».

«Uno degli obiettivi del progetto sarà quello di rendere la struttura una ‘casa’ per le persone ospiti, ma anche di dotarla di soluzioni moderne e all’avanguardia – spiega il direttore dei Lavori pubblici dell’area provinciale Aretina, Andrea Casini - L’area individuata per ospitare il nuovo Hospice di Arezzo consentirà, inoltre, la prosecuzione degli interventi di riqualificazione e valorizzazione del parco cittadino del Pionta».