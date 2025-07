Ad Arezzo presidio pro Pal per La Zanzara di Cruciani e Parenzo

Arezzo, 22 luglio 2025 – Al grido di «Stop genocidio» e Non è uno

show« un centinaio di persone si è manifestato alla Fortezza di Arezzo prima dello spettacolo »La zanzara« con Giuseppe Cruciani e Davide Parenzo. Il gruppo ha ribadito negli slogan che: »Arezzo non accoglierà in silenzio chi sostiene il

genocidio di Gaza. I due ospiti del cartellone estivoaretino - hanno commentato i manifestanti - sono infatti noti per le loro posizioni negazioniste nei confronti del