Venti anni fa la scoperta dell’acqua sulla Luna. La sfida ora è renderla potabile

Firenze, 5 marzo 2024 – Esattamente 20 anni fa, il 5 marzo del 2004, la Nasa annunciava di aver scoperto la presenza di acqua, anche se in forma solida, nel polo meridionale della Luna. Dieci anni prima, nel 1994, era stata lanciata la sonda Clementine, che oltre a rivelare questo, fornì anche delle immagini mai viste prima della superficie lunare. In particolare dell'unica regione del sistema solare, conosciuta fino a questo momento, in cui il Sole non tramonta mai: ossia la zona delle Vette della luce eterna. Dal passato al presente: la sfida che si pone per il futuro è quella di rendere potabile l’acqua del ghiaccio che si trova sulla Luna. Questo è infatti l’obiettivo dell'Aqualunar Challenge, l'iniziativa lanciata dall’Agenzia spaziale britannica e da quella canadese per fornire acqua potabile agli astronauti che lavoreranno in futuro sul nostro satellite: in palio per i 3 migliori progetti ci sono 350mila euro ciascuno. “Il Regno Unito sta svolgendo un ruolo importante nelle missioni Artemis guidate dalla Nasa che mirano a stabilire una base permanente con equipaggio sulla superficie della Luna entro la fine del decennio”, ha detto Paul Bate, capo dell’Agenzia spaziale britannica. “Ma sarà possibile – ha aggiunto – solo se gli astronauti avranno un accesso affidabile all’acqua, inoltre, sarà molto meglio procurarsi l’acqua direttamente sulla Luna piuttosto che inviarla dalla Terra”. È in quest’ottica che è stata lanciata l’Aqualunar Challenge, che mette in palio complessivamente oltre 1,5 milioni di euro alle migliori idee per purificare l’acqua lunare che si trova sotto forma di ghiaccio, utile sia per gli astronauti che per la coltivazione delle piante nelle serre. L’auspicio è inoltre che tecnologie innovative per la purificazione dell’acqua lunare possano rivelarsi utili anche per applicazioni sulla Terra in regioni che hanno carenza di acqua potabile. Il concorso è aperto a partecipanti di ogni nazione, purché siano guidati in cordata da un’entità con sede nel Regno Unito, e la scadenza per la presentazione delle proposte di Aqualunar Challenge è l'8 aprile di quest’anno. La lista dei dieci finalisti sarà annunciata nel giugno 2024 e ciascuno riceverà 30mila sterline in finanziamenti iniziali, mentre a marzo 2025 verranno annunciati i tre vincitori del primo premio che riceveranno un finanziamento complessivo di 350mila euro per sviluppare ulteriormente i loro sistemi di purificazione, ricevendo supporto tecnico, di progettazione e di commercializzazione.

Nasce oggi

Pier Paolo Pasolini nato il 5 marzo del 1922 a Bologna. È stato un unicum nella nostra storia culturale non essendoci nessuno che si possa dire ne abbia raccolto l'eredità. Non a caso Sciascia lo ha definito ''fuori dal tempo'', ovvero singolare e non ideologico, e torna in mente quel suo ''Raccogliersi in sé e pensare'', verso de ''La meglio gioventù'' scritto a nemmeno trent'anni. Ha scritto: “Qual è la vera vittoria, quella che fa battere le mani o battere i cuori?”