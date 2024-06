Aboca vola e sorride: il fatturato supera i 300 milioni

Sansepolcro (Arezzo), 5 giugno 2024 – Il gruppo Aboca sale ancora. I dati economici consegnano all’archivio l’ennesimo anno di significativi risultati per la prestigiosa realtà imprenditoriale che ha sede a Sansepolcro. Il 2023 si è infatti chiuso con ricavi pari a 311 milioni di euro, pari a un incremento del 20% e con un ebitda (margine operativo lordo) che supera i 60 milioni.

"Risultati che confermano il percorso intrapreso da tempo – spiega una nota emessa dal gruppo – e l’azienda nata nel 1978 e specializzata nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di dispositivi medici e integratori alimentari 100% naturali e biodegradabili, rafforza la posizione competitiva in Europa con una crescita maggiore della media dei competitor dei mercati principali in cui opera (+8% a sell-out, in un mercato che cresce del 5%)".

Il successo del 2023, si spiega sempre nella nota, "è da attribuire soprattutto allo sviluppo internazionale, con una decisa crescita in tutti i Paesi nei quali l’azienda è presente. In alcuni dei mercati europei più strategici in cui ha sedi dirette – come Francia e Germania – il fatturato ha registrato rispettivamente un +41% e un +30% rispetto al 2022. Nel periodo 2019-2023, Aboca risulta essere in testa per tasso di crescita nel ranking delle prime 15 aziende europee presenti in farmacia nel settore automedicazione (+49% rispetto al periodo pre-covid)". In totale, nel 2023, sono stati circa 54 milioni i prodotti Aboca venduti a livello globale. A trainare la crescita è stata soprattutto la linea di sciroppi per la tosse Grintuss, che nel 2023 ha confermato la sua leadership nei principali mercati europei, con un sell out di oltre 12 milioni di pezzi. Da segnalare anche la crescita del sell-out di Neobianacid (+38%), forte anche l’incremento di Metarecod (+65%).

"L’unicità di Aboca – spiega l’amministratore delegato Massimo Mercati – è data dal controllo integrale della filiera produttiva, dalle coltivazioni biologiche, ricerca, produzione, fino alla distribuzione nei canali professionali. Per sostenere la nostra crescita, siamo impegnati in sempre maggiori investimenti a tutti i livelli. Nei prossimi quattro anni stanzieremo oltre 150 milioni per espandere la nostra capacità produttiva diretta fino a 100 milioni di pezzi/anno e continueremo a sostenere innovazione e comunicazione, per continuare a diffondere i nostri valori. Il tutto per la salute di oggi e di domani". In azienda, i dipendenti sono 2mila, dei quali 300 all’estero e una rete distributiva che copre 16 Paesi, con il grosso della produzione concentrato in territorio umbro, a Pistrino di Citerna.