A Pisa il campionato italiano di Gran fondo del canottaggio

Pisa, 18 ottobre 2024 – Domenica 20 ottobre il canale dei Navicelli di Pisa ospiterà il campionato italiano di Gran Fondo 2024 (6 mila metri di percorso) con tre gare di altrettante categorie, a partire dalle 9.30: senior, pesi leggeri, under 23, under 19, under 17 ed esordienti nella specialità del doppio e quattro senza. A seguire ci sarà la gara nazionale cadetti (dai 12 ai 14 anni) nel quattro di coppia e otto. Il tutto preceduto, domani (dalle 13.30), dalle gare che vedranno protagoniste le categorie non agonistiche master e universitari.

Il meeting riunirà 56 società remiere provenienti da tutta Italia, oltre 700 atleti. "Pisa - ha detto l'assessore allo sport, Frida Scarpa - è di nuovo protagonista di un prestigioso evento nazionale sportivo sull'acqua. Il canale dei Navicelli è stato prescelto dalla federazione nazionale per lo svolgimento del campionato italiano a conferma del suo valore a livello sportivo e non sono legato all'imprenditoria nautica. E' importante sottolineare quanto le politiche sportive per rilanciare il canale stiano dando frutti e ricordo che è stato scelto per gli allenamenti non solo dal Galeone Rosso, giunto secondo la scorsa settimana alla Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, ma anche dai fratelli Sinkovic, vincitori a Parigi, per la terza volta consecutiva, della medaglia d'oro olimpica”.

Secondo Antonio Giuntini, vicepresidente di Federcanottaggio, la manifestazione "rappresenta ormai una regolare tradizione nel panorama delle gare federali che ha i nei Navicelli uno di quei bacini remieri che sono di fatto una sicurezza di riuscita per eventi di questo genere, anche grazie alla rodata macchina organizzativa dei Vigili del Fuoco”.