8 marzo, la tecnofinanza è sempre più donna: voce a 5 professioniste

Firenze, 8 marzo 2024 - Ispirare l'inclusione è il motto della Giornata Internazionale della Donna di quest'anno che sottolinea l'importanza della diversità e dell'empowerment in tutti gli aspetti della società, in particolare in ambito lavorativo, e incoraggia a riconoscere le prospettive e i contributi unici delle donne. Anche l’innovazione tecnologica è di per sé inclusione, perché permette a tutti di far parte del cambiamento e crea nuove opportunità professionali in cui le donne stanno portando risultati d’eccellenza. Nel contesto delle fintech, sebbene la presenza femminile sia ancora limitata, stiamo assistendo a un’evoluzione incoraggiante: nel 2023 il 46% delle startup mostra una moderata diversità di genere, con una percentuale di donne compresa tra il 30% e il 50%. Ciò suggerisce una crescente consapevolezza e un impegno verso la promozione delle donne in ruoli chiave nel settore. Sebbene l'86% dei team sia prevalentemente maschile, ci sono segnali positivi di cambiamento e inclusione nelle aziende emergenti. Segnale positivo che arriva anche da Conio (https://www.conio.com/), la fintech partecipata da Poste Italiane e Banca Generali, che ha creato il primo Bitcoin Wallet per smartphone in Italia, dove la percentuale di donne assunte è circa del 30%. La quota femminile del team è in costante aumento e, oltre a essere distribuita in tutti i dipartimenti aziendali - marketing, tech e finance, tra gli altri - ricopre cariche strategiche all’interno dell’azienda. In occasione dell’8 marzo, Conio dà la parola a 5 donne, per celebrare il loro ruolo pionieristico nel settore fintech.

Beatrice, Tech

Quale pensi che sia il valore aggiunto delle donne nel mondo del lavoro?

“Penso che in qualsiasi posizione o settore lavorativo, le donne siano in grado di fornire delle diverse prospettive e punti di vista, anche in ottica di problem solving, apportando un importante contributo ai team di lavoro”.

Come vedi il ruolo delle donne nel futuro del settore tech?

“Mi auguro che le donne vengano incoraggiate sempre di più a lavorare nel mondo tech, che essendo molto “scientifico” potrebbe beneficiare da un punto di vista più creativo, che spesso viene associato al genere femminile”.

Un augurio per le donne per la giornata di oggi

“Spero che la giornata di oggi sia un'occasione per tutti, e non solo per le donne, per celebrare le diversità e vederle come un valore aggiunto”.

Roberta, Marketing

Cosa apprezzi di più del tuo lavoro in questo ambito?

“La sfida: parlare di un prodotto tecnologicamente complesso e che in alcuni utenti genera ancora della diffidenza ovviamente pone il mio lavoro su un paio diverso. Inoltre, la mia personale sfida è avvicinare molte donne al settore, soprattutto quelle che fino a ora si sono sentite escluse dalla finanza tradizionale”.

Come vedi il ruolo delle donne nel futuro del settore fintech?

“Le donne in questo settore sono in costante aumento. Il settore fintech permette di vedere realtà veramente innovative, unendo alla tecnologia la creatività. Per questo penso che le donne non debbano fermarsi di fronte ai pregiudizi, ma dovrebbero cogliere con entusiasmo le innovazioni portate da questo settore”.

Un augurio per le donne per la giornata di oggi.

“Auguro a tutte le donne di sentirsi libere di fare ciò che vogliono, e di non imporsi limiti solo perché pensano di non potercela fare”.

Elena, Business Development

Come mai hai scelto questo settore? Come mai hai scelto Conio?

“Il settore blockchain e digital asset offre enormi opportunità di innovazione nel campo finanziario, ed è per questo che ho deciso di unirmi a Conio. L'azienda si distingue per il suo essere al passo con i tempi sia dal punto di vista dell'innovazione tecnologica sia per il suo ambiente di lavoro giovane e dinamico”.

Un consiglio per le donne che operano nel mondo di Bitcoin.

“You have to put yourself out there" e non temere di metterti in gioco. Come donna, porterai empatia e prospettive uniche in questo settore, contribuendo a promuovere l'inclusione e l'innovazione”.

Ana, Finance

Come vedi il ruolo delle donne nel futuro del settore fintech?

"Sempre più centrale. Come in altri settori, il nostro contributo, grazie ad una crescente consapevolezza anche in ambito lavorativo e finanziario, permetterà al settore di crescere. A volte anche con un approccio più consapevole e meno speculativo”.

Un consiglio per le donne che operano nel mondo di Bitcoin.

“Non pensare che ci siano lavori o ambiti che non siano adatti alle donne. Durante la mia esperienza in Conio ho visto diversi talenti femminili portare il loro prezioso contributo all’azienda”.

Un augurio per le donne per la giornata di oggi.

“Auguro a tutte le donne di prendere maggiore consapevolezza che sono proprio le nostre idee e le nostre peculiarità a renderci speciali. Ricordarsi che sono proprio le nostre fragilità a renderci fortissime”.

Elisabetta, Design

Come vedi il ruolo delle donne nel futuro del settore fintech?

“I dati attuali riguardanti la percentuale di occupazione femminile in ambito fintech ci proiettano in un futuro in cui le donne, ora in netta minoranza numerica a causa di fattori economici, sociali, ambientali, incrementeranno per numero, ruolo e importanza”.

Quale pensi che sia il valore aggiunto delle donne nel mondo del lavoro?

“Varietà e diversità sono elementi fondamentali, che arricchiscono in modo necessario ogni contesto, compreso quello lavorativo. La presenza di persone diverse per genere, come anche per interessi, caratteristiche personali, lavorative e background non può che migliorare e stimolare un ambiente che rischierebbe altrimenti di risultare più sterile”.

Un augurio per le donne per la giornata di oggi.

“Che il nostro futuro lavorativo e sociale sia quello che effettivamente ci meritiamo. E che questo avvenga grazie alla collaborazione di tutti, perché ognuna di noi da sola non può cambiare il mondo, ma insieme sì!”

L’azienda, inoltre, punta ad ampliare ulteriormente il proprio team: è aperta infatti la ricerca per diverse figure professionali. Le posizioni sono ovviamente rivolte a chiunque, proprio perché in Conio si favorisce la costruzione di team inclusivi che valorizzino le diversità, le aspirazioni e le competenze che ognuno di noi ha.