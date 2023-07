31 luglio 1976, la foto del “volto” su Marte che stupì il mondo

Firenze, 31 luglio 2023 – Era il 31 luglio del 1976 quando la Nasa pubblicò una foto destinata a stupire il mondo, a incuriosire e a far discutere: si tratta della famosa immagine della Faccia su Marte, scattata dalla sonda Viking 1 sei giorni prima. Quella ripresa era un'area molto vasta del pianeta marziano, lunga 2,65 km e larga 1,8 km. Per alcuni le sembianze antropomorfe sarebbero dovute a un gioco di luci e di ombre, ad errori di trasmissione e alla bassa risoluzione dell’immagine. Per altri invece quello sarebbe un monumento vero e proprio, creato appositamente da qualcuno. Perciò sarebbe la “prova” che forme di vita extraterrestri intelligenti avessero visitato il pianeta rosso lasciando testimonianza del loro passaggio. In realtà quello che sembrava un volto umano scolpito nella roccia altro non era che un'illusione, come dimostrarono altre foto con una definizione più elevata. Nel 2019 ci giunsero altre eccezionali immagini del pianeta rosso, quelle di albe e tramonti su Marte, inviate sulla Terra dalla missione InSight della Nasa. Come aveva già mostrato il rover Curiosity nelle sue cartoline marziane, i tramonti colorano il cielo di blu. Inoltre, poiché il Sole è più lontano da Marte che dalla Terra, nelle foto il suo disco appare più piccolo ed è pari a circa due terzi delle dimensioni rispetto a come appare visto dal nostro pianeta. C'è infatti sempre tanta curiosità su come l'alba e il tramonto appaiono da un altro mondo. La prima missione della Nasa a inviare questi panorami fu la Viking 1, che catturò un tramonto da Marte il 21 agosto 1976. Poi è stata la volta di Viking 2, che ha catturato un'alba il 14 giugno 1978. Da allora albe e tramonti sono stati fotografati anche dai rover Spirit, Opportunity e Curiosity. Le immagini del 2019 hanno confermato che sul pianeta rosso il cielo del tramonto si tinge di blu, e non di rosso come sulla Terra, per la presenza di minuscole particelle di polvere nell'atmosfera marziana che permettono alla luce blu di penetrare meglio rispetto agli altri colori. Nasce oggi Joanne Rowling nata il 31 luglio del 1965 a Yate, Regno Unito. Famosa scrittrice e sceneggiatrice, il suo successo esplose con i romanzi di Harry Potter. Ha scritto: “Un vero guerriero non combatte perché odia ciò che ha di fronte, ma perché ama e difende ciò che sta dietro a lui”.