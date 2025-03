24 marzo, è il Gelato Day: il gusto dell’anno è ‘Hallelujah’ in onore del Giubileo

Firenze, 24 marzo 2025 - Si celebra oggi la tredicesima edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale. Con una novità: quest’anno ad essere omaggiato non è, come tradizione, uno specifico Paese europeo, ma il Giubileo. Altra novità è il gusto dell’anno, che si chiama Hallelujah ed è costituito da una deliziosa gianduia con nocciole tostate, arricchita da una variegatura di cioccolato puro. I festeggiamenti del Gelato Day sono iniziati ieri in piazza Pio XII, nei pressi di San Pietro, a Roma, dove i maestri gelatieri hanno proposto ai pellegrini il Gusto dell'Anno, nell'ambito di una raccolta fondi di beneficenza.

E oggi, "Hallelujah" sarà proposto in tutte le gelaterie europee – lo si potrà assaggiare da oggi anche in Toscana, Liguria e Umbria -aderenti al Gelato Day, sia nella versione "originale" secondo la ricetta ufficiale, sia reinterpretato dai maestri gelatieri di tutta Europa con ingredienti e ispirazioni del loro territorio. Il Gelato Day 2025 dedicato al Giubileo è patrocinato dal Dicastero per l'Evangelizzazione e dal Masaf - ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il gusto dell’anno è stato annunciato a Sigep World, manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini. A realizzarla, in un contest che ha visto sfidarsi 30 maestri gelatieri da tutta Europa, è stato Vincenzo Squatrito del 'Ritrovo Orchidea' di Olivieri (Messina). Artglace torna anche quest'anno ad invitare i mastri gelatieri di tutta Europa ad aprire le porte dei loro laboratori e a mettersi in gioco con il nuovo videocontest dedicato al Gusto dell'Anno.

I partecipanti si sfideranno a colpi di creatività per realizzare un video della durata massima di 90 secondi in cui mostrare la realizzazione di "Hallelujah", utilizzando gli ingredienti previsti dalla ricetta ufficiale. La partecipazione, gratuita e aperta a tutti i gelatieri europei, sarà valida fino al 30 ottobre 2025: i video saranno poi valutati da una giuria di esperti.