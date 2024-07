20 luglio, è la Giornata degli scacchi: sapete quando e dove sono nati?

Firenze, 20 luglio 2024 – Oggi è la giornata giusta per tirare fuori la scacchiera e iniziare a cimentarsi in quella che è una disciplina senza tempo. Ciò che più affascina degli scacchi? È che sono un confronto di intelligenze nel quale vince chi riesce a organizzare meglio le sue risorse. È uno scontro in cui non esiste la fortuna: tutto dipende dalla propria abilità. I processi mentali che si sviluppano imparando a giocare sono gli stessi che utilizziamo nel corso della vita, quindi l'esperienza fatta sulla scacchiera è utile anche per capire come comportarsi nelle situazioni in cui veniamo messi alla prova. Non a caso, nel 2012 il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a introdurre gli scacchi nei curricula scolastici e molte imprese organizzano corsi per ampliare la visione strategica dei propri manager. Su iniziativa dell'Unesco, dal 1966 il 20 luglio si celebra il gioco degli scacchi. Il successo del gioco degli scacchi in Italia continua a crescere: attualmente si contano quasi 22.000 iscrizioni alla FSI - Federazione Scacchistica Italiana, con circa il 40% di nuovi membri . Il celebre gioco di strategia che simula un conflitto tra due eserciti pare sia nato in India nel VI secolo, da un antico gioco chiamato chaturanga, il cui nome significava "quattro divisioni", riferendosi ai quattro pezzi che rappresentano le unità dell'esercito indiano: i pedoni (fanteria), i cavalli (cavalleria), gli alfieri (elefanti) e le torri (carri), corrispondenti ai pezzi attuali degli scacchi. Il nome, invece, ha origini persiane, poiché il gioco si diffuse particolarmente in Persia, derivando dalla parola "shah", che significa "re" (da cui anche "scacco matto", da "shah mat", che significa "re sconfitto"). Successivamente, gli arabi furono affascinati dal gioco e lo introdussero nell'area mediterranea a partire dal X secolo, specialmente in Italia e Spagna. Diventa poi popolare in Europa solo a partire dal XV secolo, fino a quando, nel 1834, fu giocato il primo campionato internazionale ad oggi noto.

Le scacchiere di Dal Negro celebrano questo gioco millenario. Per celebrare la Giornata internazionale degli scacchi, che ogni anno si festeggia il 20 luglio, Dal Negro (dalnegro.com), azienda simbolo del Made in Italy, attiva da 95 anni nella produzione di carte da gioco, giochi di società e da tavolo, tra cui appunto gli scacchi, dedica a questo gioco d’astuzia e di strategia, apprezzato in tutto il mondo, una selezione di scacchiere e scacchi che nella linea Dal Negro Exclusive si trasformano in veri e propri oggetti di design come la scacchiera in legno intarsiata, il contenitore noce scacchi e dama, scacchi torneo in bosso piombati. Set selezionati da questa storica azienda per ricordare il valore di questo antico gioco che da sempre contribuisce a migliorare la memoria e le capacità di risoluzione dei problemi dei suoi giocatori. Oltre alle bellissime scacchiere della linea Exclusive progettate principalmente per giocatori di alto livello o come raffinati oggetti di design, Dal Negro ha creato una selezione di scacchiere dedicate ai più piccoli e ai principianti: come gli Scacchi Dama Tria perfetta per chi desidera avvicinarsi al mondo degli scacchi; Classic Games Kit, un comodo contenitore in legno che, oltre agli scacchi, racchiude intramontabili giochi da tavolo per gli appassionati di tutte l’età, e Scacchi Dama Backgammon Magnetic versione ideale per viaggi o giochi in movimento è facile da trasportare senza perdere i pezzi.

Ma non solo scacchiere, Dal Negro propone anche diversi accessori legati al mondo degli scacchi. Fondamentale, infatti, per i giocatori professionisti e amatoriali è dotarsi di un orologio da scacchi per poter cronometrare il tempo durante la partita. Per i più giovani esiste anche in versione app, che perde però sicuramente il fascino degli orologi per scacchi professionali o dei temporizzatori da torneo. Esistono infine dei set di scacchi in legno, per chi avesse smarrito qualche pezzo o volesse rinnovare la sua scacchiera. "Dal Negro non poteva non essere presente in una ricorrenza così significativa per un gioco che non è un semplice divertimento, ma che richiede sottili abilità ed estrema riflessione. Gli scacchi aiutano così a migliorare la concentrazione, le capacità di pensiero logico, la memoria, la creatività e le capacità di risoluzione dei problemi delle persone che vi si dedicano" commenta Mattia Fiore, Digital Marketing specialist di Dal Negro.