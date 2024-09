La Toscana e l’11 settembre: il dolore e il ricordo dell’attentato che cambiò il mondo

Firenze, 11 settembre 2024 – Ventitre anni dopo, l’11 settembre. I ricordi vanno a quel giorno, a quell’11 settembre 2001, quando cambiò il mondo. Quando in un attacco multiplo di matrice islamica vennero colpite le Torri Gemelle e il Pentagono, mentre un quarto aereo diretto alla Casa Bianca cadde in Pennsylvania dopo che i passeggeri, eroicamente, si rivoltarono contro i dirottatori.

La mente va a quei giorni, a quelle ore. Quasi tremila le vittime. Tutti si ricordano dove erano in quel preciso momento in cui appresero delle Torri Gemelle colpite, con quelle immagini che fecero il giro del mondo e che sono poi diventate immagini tragicamente storiche degli anni Duemila.

Diverse le cerimonie in Toscana. Una delle più significative è a Tonfano, nel territorio comunale di Pietrasanta. In piazza America, davanti al monumento che ricorda le Torri Gemelle e che è stato realizzato da Beatrice Fineschi, c’è stato un momento di riflessione e ricordo con il sindaco Alberto Stefano Giovannetti insieme a una rappresentanza della giunta e del consiglio comunale.

Di quel giorno tragico riproponiamo l’intervista a un livornese, Andrea Lucignani, che in quell’11 settembre 2001 era a New York, dove lavorava. Vide in diretta quanto accadde alle Torri. Qui l’intervista che La Nazione gli fece nel 2021.