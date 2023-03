I 100 giorni dalla Maturità: da Viareggio a Pisa, migliaia di studenti festeggiano tra riti scaramantici e tuffi

Pisa, 13 marzo 2023 – Migliaia di studenti provenienti da ogni angolo della Toscana e dalla bassa Liguria si sono dati appuntamento in piazza dei Miracoli a Pisa in occasione dei 100 giorni alla maturità. Un'esplosione di allegria per lasciarsi indietro gli anni difficili del Covid, tanti i riti scaramantici dai tradizionali cento giri intorno al Battistero, alle cento firme sulle magliette immacolate, fino a cento 'batti cinque', baci e abbracci. Quest'anno invece, per la prima volta, la lucertola portafortuna incastonata nel portone della Cattedrale è stata recintata per motivi di tutela del bene artistico.

6 foto Viareggio, i 100 giorni maturità in spiaggia (Foto Umicini)

Situazione simile a Viareggio, dove altrettante migliaia di studenti hanno affollato la spiaggia. Il rito scaramantico è la tipica scritta del voto sul bagnasciuga, maggiorato di 10 punti sulle aspettative. Vista la bella giornata, tra feste, cori e musica, i primi temerari si sono anche avventurati in acqua per il primo bagno della stagione.