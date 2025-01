Arezzo, 10 luglio 2024 – "Zootecnia e Parchi", di Maurizio Gubbiotti. Giovedi sera al parco nazionale delle Foreste casentinesi.

Il libro di Maurizio Gubbiotti “Zootecnia e parchi”, Costruire un futuro di sostenibilità ambientale e sociale per un nuovo rapporto tra persone, natura e animali, verrà prentato giovedi 11 luglio alle 21 nella sede del Parco nazionale delle Foreste casentinesi (palazzo Vigiani, sala conferenze. Via G. Brocchi, 7, Pratovecchio) alla presenza dell'autore e del presidente dell'area protetta, Luca Santini. E' un testo "a tema": i parchi come luoghi di sintesi virtuosa tra conservazione e sviluppo, integrati nel territorio, alla ricerca dell’equilibrio possibile tra produzioni agricole, zootecniche e biodiversità.

Il libro è un manuale di formazione che offre anche ai lettori gli esiti di una ricerca su campo effettuata con un questionario dedicato in 23 aziende sul territorio nazionale. L’autore e’ stato per nove anni presidente dell’ente regionale RomaNatura, istituzione che ha in gestione la salvaguardia delle aree protette di Roma.