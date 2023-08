"Zigulì, dolce gattina La malattia l’ha portata via nel giro di un mese"

Pubblichiamo volentieri la storia della gattina Zigulì che ci ha inviato un nostro lettore, Aldo

Zigulì ha iniziato la sua vita terrena in modo molto traumatico: abbandonata in una scatola. Per me è stato amore a prima vista. Zigulì mi ha seguito ovunque, 3 traslochi e un cambio importante di città, da Milano a Firenze Una micina molto dolce, affettuosa, amichevole e socievole. La scorsa estate il suo atteggiamento è cambiato, era molto schiva, sempre in un angolo della casa. Dopo una prima visita dal veterinario scopriamo che ha il fegato bloccato. Si rifiutava di mangiare, così con molta pazienza con la siringa la imboccavo e le davo la pappa, una vera sofferenza vederla così. Poi è venuto fuori che aveva le cellule staminali tumorali sparse per tutta l’area dei polmoni, un duro colpo. Questa malattia (tumore ai polmoni e fegato) me l’ha portato via nel giro di un mese. Un grande dolore che mi porto ancora dietro.