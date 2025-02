Arezzo, 4 febbraio 2025 – Domenica 9 febbraio, alle ore 17:30, il Teatro Pietro Aretino di Arezzo ospita lo spettacolo "Nessun elenco di cose storte" con Sandra Garuglieri. L'evento è parte della rassegna Z Generation meets Theatre a cura di Officine della Cultura. Segue comunicato stampa.

Z Generation torna in scena con lo spettacolo Nessun elenco di cose storte

Secondo appuntamento al Teatro Pietro Aretino di Arezzo con la rassegna Z Generation meets Theatre dove il teatro contemporaneo incontra le nuove generazioni

La domenica di Arezzo veste il teatro e incontra le nuove generazioni. Domenica 9 febbraio, con inizio alle ore 17:30, la rassegna Z Generation meets Theatre torna a illuminare il Teatro Pietro Aretino con lo spettacolo “Nessun elenco di cose storte” prodotto da Atto Due con il contributo di Fondazione CR Firenze Bando Emergenza Cultura 2021. Protagonista sulla scena è Sandra Garuglieri, attrice fiorentina di talento ed esperienza, diretta da Oscar De Summa che firma anche il testo. Il disegno luci è di Matteo Gozzi. L’evento è a cura di Officine della Cultura.

Dopo una sciagura aerea, un terremoto, un incidente qualunque, vi è una grande attività intorno al luogo della disgrazia. I governi investono molte risorse per queste attività, perché non si può lasciare dei familiari di sciagure senza un corpo da piangere o diversamente detto non si può lasciare un corpo senza nome ovvero senza la ritualità che a quel nome, secondo il proprio vissuto, corrisponde. Assegnando quel nome noi assegniamo l’indirizzo ad un dolore, gli diamo una forma attraverso un rito, un modo di essere vissuto e rappresentato: la vita eterna, la pace dei sensi, la liberazione dalle rinascite. “Nessun elenco di cose storte” non vuole essere il racconto della squadra di ricerca, né dei migranti dispersi, ma della nostra relazione con la morte attraverso un gioco, attraverso un giallo che si propone, in modo ludico, di scoprire chi ha ucciso la morte.

Biglietti: intero € 10, ridotto € 8 over 65, abbonati stagioni Rete Teatrale Aretina, ridotto under 30 € 5.

Info e prevendite presso Officine della Cultura via Trasimeno 16, Arezzo – tel. 0575 27961 – 338 8431111 – dal lun. al ven. ore 10 > 13 e 15.30 > 18 e presso Teatro Petrarca, Via Guido Monaco 12, Arezzo – tel. 0575 1739608 – mercoledì ore 17:30 > 19:30. Prevendite on line su TicketOne. Biglietteria il giorno di spettacolo presso il Teatro, apertura un’ora prima dello spettacolo.

Z Generation meets Theatre è un progetto di Officine della Cultura in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo realizzato con il sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con il contributo di Regione Toscana, Comune di Arezzo e Fondazione CR Firenze. Realizzato infine in collaborazione con Rete Teatrale Aretina, RAT Residenze Artistiche Toscane, Libera Accademia del Teatro e La Filostoccola. Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org.