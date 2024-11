XXV Concorso di Teatro Amatoriale: c’è “3° piano interno 4”

Arezzo, 6 novembre 2024 – Un piccolo trolley e una borsetta. Ciò che possiede Silvia sta tutto lì dentro, tranne il coraggio e il desiderio di rinascita che la accompagnano e guidano i suoi passi verso un futuro incerto. La Compagnia Teatrale Unicorno Vinci di Firenze salirà sul palco del Teatro Moderno di Tegoleto domenica 10 novembre, alle ore 16, mettendo in scena lo spettacolo “3° piano interno 4” con testo e regia di Matteo Dall’Olmo nell’ambito del XXV Concorso di Teatro Amatoriale.

Lo spettacolo affronta il tema della violenza sulle donne alternando in modo sapiente e mai scontato momenti di leggerezza a momenti di drammaticità. La protagonista cerca di costruirsi una nuova vita, con la paura quotidiana che il passato bussi alla propria porta. Ricordi di una vita si alternano ad una nuova esistenza nella quale la protagonista cerca di rialzarsi nascondendo un passato che la tormenta e che vuol dimenticare. Un passato da cui è fuggita e che nasconde per paura, vergogna e troppo dolore, mente i suoi nuovi vicini di casa entrano nella sua vita, in modo più o meno invadente.

Questo spettacolo è un vero e proprio dono di speranza, un regalo per sé stessi e per gli altri, con l’augurio di costruire insieme un futuro migliore. Ad oggi lo spettacolo ha collezionato ben 14 premi in concorsi nazionali e regionali.

Matteo Dall’Olmo nato a Prato nel 1979, ha iniziato a recitare all’età di 20 anni con molteplici compagnie toscane. La sua collaborazione con la Compagnia Teatrale Unicorno è iniziata nel 2012, dapprima come attore e poi come regista, distinguendosi per lo stile minimale, contemporaneo, ironico e fortemente emotivo dei suoi spettacoli.

La Compagnia Teatrale Unicorno è nata a Vinci (Fi) nel lontano 2005. Da ormai quasi 20 anni attiva nella zona dell’empolese è da tempo un punto di riferimento per tutti gli amanti della recitazione e dell’arte teatrale.

Gli spettacoli sono a cura dell’Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, con il contributo e patrocinio del Comune di Civitella in Val di Chiana.

Per info e prenotazioni: Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, tel. 377/6695294, 328/3622537, 347/9106834, www.teatromodernotegoleto.it, [email protected].