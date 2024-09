Warehouse Decibel Fest: musica, talk e riciclo a “Zero Spreco”

Arezzo, 2 settembre 2024 – Non solo musica. L’edizione 2024 di Warehouse Decibel Fest è arricchita da un’anteprima con tre talk, l’Osservatorio Astronomico aperto e dalla distribuzione gratuita di uno speciale bicchiere da utilizzare durante tutta la serata ed evitare così lo spreco di plastica. Ogni anno il festival che chiude l’estate musicale aretina torna con sorprese e novità a partire dai grandi nomi del panorama nazionale rap, rock alternative e cantautorale. E si conferma un evento che in oltre dieci anni ha reso sempre più forte il legame dei cittadini con “Zero Spreco”, e che apre l’impianto di recupero integrale a migliaia di persone da tutta Italia, nel nome della partecipazione e della sensibilizzazione alle tematiche ambientali.

In attesa del concerto in programma il 7 settembre a partire dalle ore 18, nell’area verde di Aisa Impianti s.p.a, si terranno tre talk alla Casa dell’Energia, sempre alle ore 18.30:

Si parte il 4 settembre con Saverio Tommasi e Marino Bottà, protagonisti del dialogo sul tema “Disabilità disattesa. Lavoro e responsabilità civile. Perché l’autismo e la neurodiversità fanno ancora paura”. A seguire aperitivo e musica con Toni djset. Si prosegue il 5 con Stefano Tenti sul tema “La sanità, prospettive presenti e future”, seguito da Marco Morri djset. Il 6 invece si terrà l’incontro con il presidente di Aisa Impianti s.p.a. Giacomo Cherici e Giovanni Grazzini sul tema “Progetto Zero Spreco- Economia circolare”. A seguire aperitivo con Luca Degl’Innocenti djset.

Il 7 settembre 2024 sul palco di San Zeno sono attesi Alex Neri/Planet Funk djset, BNKR44, DISS GACHA, Grandi Raga e Autovelox. Per tutta la durata del concerto, resterà aperto anche l’Osservatorio solare e astronomico: membri del Gruppo Astrofili Arezzo saranno a disposizione per far osservare il cielo a chi ne farà richiesta.

Alex Neri, tra i dj di fama internazionale più amati da oltre 30 anni, è fondatore e membro dei Planet Funk con cui a partire dal 1999 ha tenuto concerti in tutto il mondo e scalato le classifiche con un’elettro-dance da milioni di copie. Neri oltre che produttore con la “Tenax Recordings”, è remixer per molti artisti della scena italiana e internazionale.

Il collettivo BNKR44 nasce ad Empoli nel 2019, ed è composto da Fares, Erin, Caph, JxN, Faster, Piccolo e Ghera. Hanno all’attivo due dischi e nel 2023 e di nuovo nel 2024 partecipano al Festival di Sanremo: nell’ultima edizione portano il brano “Governo Punk” e interpretano con Pino d’Angiò il suo celebre brano “Ma quale idea”.

DISS GACHA, veno nome Gabriele Pastero, è un rapper torinese classe 2001. Lanciato dal produttore Sala nel 2020, nel 2021 ha pubblicato il suo EP d'esordio “Ballas”. Nel 2022 lavora con il rapper americano Lil Gotit e sempre negli USA registra l’album “Cultura Italiana parte 1”, un successo a cui hanno collaborato Wiz Khalifa, Rosa Chemical, Izi e Vegas Jones.

Grandi Raga è una band composta da cinque ragazzi aretini, vincitori nel 2023 di ArezzoWave Music School, le cui influenze vanno dall’indie al jazz, con testi ironici e appeal brillante e originale. Hanno già all’attivo 3 singoli e un concept album autoprodotto,“Astolfo tutto rose e fiori”.

Autovelox è una band composta da 4 amici, Mone, Lollo, Benja e Gio, il cui primo EP, uscito nel maggio 2024 “Per stare bene” ha suscitato ottimi riscontri. Dopo un’ estate di concerti nella provincia aretina, iniziano il loro settembre arrivando sul palco del Warehouse.

“La manifestazione si consolida e ogni anno questo appuntamento nel primo week end di settembre porta nell’area verde di Aisa impianti una scena musicale in evoluzione, sempre con attenzione a generi diversi e fasce di artisti e dunque di pubblico diversi: quest’anno si va da rapper giovanissimi come Diss Gacha a Planet Funk, fino al nome di punta dell’edizione, BNKR44 -ha detto Paco Mengozzi, organizzatore del festival. Ogni anno insieme a Zero Spreco cerchiamo di portare molti ragazzi e i cittadini interessati a conoscere l’impianto e il festival è uno strumento nell’ambito del divertimento per incentivarne la conoscenza”.

“Ogni anno si va a crescere e questo ci fa solo piacere, i numeri sono importanti e soprattutto si avvicinano all’impianto ragazzi molto giovani. E spesso ci hanno chiesto di poterlo visitare. L’impianto è aperto, faremo delle visitate guidate e chi arriva potrà richiedere di partecipare per visionarlo in ogni sua parte -ha detto Marzio Lasagni, direttore generale di Aisa Impianti s.p.a.

Si parla spesso di società trasparente che non è solo mettere dei dati in rete ma anche far vedere quello che facciamo. Portare i cittadini a conoscere l’impianto è fondamentale, chi conosce apprezza determinate tecnologie e procedure operative per il trattamento dei rifiuti. Sono iniziative, come anche quella dei bicchieri personali, che danno un segnale: zero spreco.

Warehouse Decibel Fest è organizzato da “We!52100 Coworking” e l’associazione “MUSIC!” con il patrocinio e il contributo del Comune di Arezzo, Sipra, Chiantibanca. Main Sponsor: CMG di Gervasi. E con la collaborazione di Fondazione Intour, Discover Arezzo e Fondazione Guido d’Arezzo.

L’ingresso è gratuito. Apertura cancelli alle ore 18.00. Come ogni anno all’interno dell'area sarà presente il servizio ristorazione, birreria e cocktail bar.