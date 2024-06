Visite guidate speciali in occasione della mostra Melancolia della resistenza

Arezzo, 19 giugno 2024 – Visite guidate gratuite il 22 e 29 giugno alle ore 17.30 e straordinariamente lunedì 24 giugno alle ore 15:30

In occasione della mostra Melancolia della resistenza: BÉLA TARR / ADRIAN PACI presso Casa Masaccio centro per l’arte contemporanea, a cura di Saretto Cincinelli , il Comune di San Giovanni Valdarno e MUS.E presentano un programma speciale di visite al pubblico.

Le visite nascono come un’occasione per rinnovare la vicinanza a un luogo storico, identitario per la città, e per scoprirne gli aspetti connessi ai linguaggi della contemporaneità.

La mostra temporanea, in programma fino al 30 giugno, pone infatti in dialogo uno dei massimi esponenti del cinema, il regista ungherese Bela Tarr, e l’artista multimediale di origine albanese Andrian Paci. I due autori, pur utilizzando media diversi, condividono tematiche affini di taglio socio-politico connesse all'identità, alla memoria e alla migrazione. I video e dipinti di Paci sono finestre aperte su storie personali e collettive, che si intrecciano in un dialogo silenzioso ma eloquente con i film di Tarr, dove il tempo si dilata e ogni frame diventa una tela su cui è immortalata la condizione umana.

La “Melancolia della Resistenza” non è solo un titolo, ma un manifesto. È la resistenza contro l’oblio, contro l’indifferenza, contro la perdita di significato. Negli spazi di Casa Masaccio, Tarr e Paci ci ricordano che l’arte è resistenza: resistenza al tempo, alle narrazioni imposte, alla superficialità. È un atto che ci permette di mantenere viva la speranza, di credere nella potenzialità del cambiamento, di aspirare a un mondo dove la bellezza e la verità non siano dimenticate.

La partecipazione è gratuita, si consiglia la prenotazione:

Tel. 055.9126168 -