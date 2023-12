Via all’inchiesta per disastro . Appello a Meloni

La Procura di Prato ha aperto un fascicolo a carico di ignoti ipotizzando i reati disastro colposo e omicidio colposo in seguito all’alluvione (due morti nella provincia). I magistrati hanno incaricato i carabinieri di acquisire la documentazione sulla manutenzione dei corsi d’acqua nei Comuni di Prato e Montemurlo.

Ieri il governatore Giani ha incontrato i parlamentari toscani per cercare una strada comune da percorrere a sostegno del territorio colpito. Tre le richieste a senatori e deputati: lavorare per avere maggiori risorse dal governo Meloni oltre il primo stanziamento di 5 milioni in tempi rapidi; predisporre un decreto ad hoc per la ricostruzione come in Emilia Romagna; ampliare la platea dei ristori, prevedere finanziamenti per combattere il dissesto idrogeologico.