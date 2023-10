Verso il Graal. A voi Wagner il sinfonico

Wagner nelle navate del Duomo di Siena. L’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Oksana Lyniv, si è esibita ieri in un emozionante concerto intitolato “Verso il Graal: Wagner il sinfonico“, che ha riportato le note del Parsifal all’interno della cattedrale che ispirò al compositore le scenografie per il primo atto dell’opera.

A 141 anni da quella famosa visita, avvenuta come riporta il registro del Duomo il 23 agosto del 1880, la rassegna “Wagner und Siena“, nata da un progetto dell’Opera della Metropolitana di Siena in collaborazione con l’Accademia Chigiana, rievoca il rapporto tra il musicista e la cattedrale, con un programma che proseguirà venerdì 3 novembre con l’organo di Cesare Mancini e i Lieder wagneriani; martedì 7 nella Sala degli Specchi dell’Accademia dei Rozzi, con Laura Polverelli e Laura Gentile in un appassionante dialogo tra Wagner e Verdi. Infine domenica 12 novembre di nuovo in Duomo con il Coro Guido Chigi Saracini diretto da Lorenzo Donati.