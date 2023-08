Versilia sempre più d’oro Il lusso a 5 stelle avanza

Il mercato dell’accoglienza di lusso traina gli investimenti immobiliari in Versilia, con Forte dei Marmi epicento del fenomeno. Entro tre anni, spiega il vicepresidente nazionale di FederAlberghi Paolo Corchia, nella piccola Perla della Versilia saranno raccolte una dozzina di strutture a cinque stelle.

D’altronde, se il mercato interno annaspa fra carovita e inflazione che erodono la possibilità di spesa degli italiani, il lusso nell’estate 2023 ha vissuto un vero e proprio boom: le presenze negli hotel a cinque stelle non hanno subìto contraccolpi, anzi. Americani e sauditi spopolano, mentre i russi sono una presenza talmente fissa da indignare il Financial Times, che per Forte dei Marmi ha parlato di "colonia russa".

Se Forte dei Marmi è l’epicento, le scosse arrivano ai piedi delle Apuane. A Seravezza, che ad oggi non ha strutture ricettive, ne apriranno tre: un b&b è stato rilevato da un imprenditore locale e sono in fase avanzata le trattative per due edifici storici che si apprestano a diventare hotel a quattro stelle. A Querceta, poi, si parla di un relais di lusso all’ex Museo Gilardi in una dimora storica.

"Alla montagna versiliese mancano solo le infrastrutture – spiega Corchia –; lo scenario ambientale è unico in Europa e il clima sempre più caldo della costa farà impennare il valore delle località che si trovano ai piedi delle Alpi Apuane, Stazzema inclusa".

Sulla riviera fortemarmina, a breve dovrebbe essere formalizzata l’acquisizione dell’Unahotel da parte dell’imprenditore Attilio Bindi: 75 camere, piscina semiolimpionica, campi da tennis e centro congressi da 400 posti. L’Areion sarà demolito e ricostruito, mentre proseguono i lavori per rilanciare il Maitò Art Hotel. Sono previsti per fine anno invece i cantieri all’ex Paradiso al mare, che sarà trasformato in un luxury hotel. Tra le strutture storiche da riqualificare c’è pure l’ex pensione America, acquistata dall’imprenditrice Elena Maestrelli, che ha già stanziato dieci milioni per i lavori. E all’Augustus resort è stato avviato il progetto di ampliamento che vedrà la realizzazione di due nuove dimore ispirate alla villeggiatura fortemarmina.

E a Viareggio? Dieci milioni sono già stati investiti per far risorgere lo storico Bristol, in Passeggiata. Le operazioni si dovrebbero concludere nell’inverno del 2025. E dopo aver ristrutturato il Principe di Piemonte, la famiglia Nesti punta forte sull’antistante Excelsior, che sarà collegato alla struttura principale.

Daniele Mannocchi

Francesca Navari