Venerdì nuovo appuntamento al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, diretto dall’Associazione CapoTrave/Kilowatt

Arezzo, 2 maggio 2024 – Un nuovo appuntamento al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, diretto dall’Associazione CapoTrave/Kilowatt: venerdì 3 maggio, alle 21, la prova aperta al pubblico di Quello che non c’è, nuovo lavoro dell’attrice e autrice Giulia Scotti che porta in scena la storia della zia Daniela in uno spettacolo tra teatro e fumetto. "Nella mia famiglia ci sono storie che non vengono raccontate nella convinzione che quello che non si dice non si saprà mai. Della storia di mia zia nessuno ha mai detto niente a me e a mio fratello, quello che sapevamo era che mio padre aveva tre sorelle e che adesso noi abbiamo due zie e che pertanto una delle tre non era più viva: Daniela."

Questo testo è stato scritto per immagini: che significa che mentre scrivevo immaginavo i luoghi della storia, i volti delle persone coinvolte e come questi sarebbero stati se fossero stati dei disegni di un fumetto. Il grande potere del fumetto è la possibilità illimitata di giocare con la fantasia.

Giulia Scotti autrice/attrice. Si diploma come attrice presso Grock – Scuola di Teatro. Partecipa come attrice a diversi spettacoli. Nel 2019 fonda, insieme ad un collettivo di attrici e attori, l’associazione Praxis, che lavora proponendo una commistione tra le arti performative, la disciplina antropologica e i metodi di ricerca sociale.

QUELLO CHE NON C’È

testo, regia, interpretazione Giulia Scotti collaborazione al progetto Andrea Pizzalis consulenza Alessandra Ventrella disegno luci Elena Vastano suono Lemmo coproduzione INDEX, tuttoteatro.com residenza produttiva Carrozzerie | n.o.t con il sostegno di IntercettAzioni – Centro di Residenza Artistica della Lombardia, Centro di Residenza della Toscana (Armunia – CapoTrave/Kilowatt), Olinda/TeatroLaCucina in collaborazione con mare culturale urbano, Ex Asilo Filangieri produzione, organizzazione, amministrazione Valentina Bertolino, Silvia Parlani, Grazia Sgueglia comunicazione Francesco Di Stefano si ringraziano Antonio Tagliarini, Fabiana Iacozzilli, Francesco Alberici per averci creduto per primi

un ringraziamento particolare a Daria Deflorian per il sostegno al progetto foto Carlo Scotti, Maria Elena Fusacchia

Info e dettagli su www.kilowattfestival.it 0575 733063