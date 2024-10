Arezzo, 24 ottobre 2024 – “Vasariani del terzo millennio. Giorgio Vasari tra social, mostre e costume”: la conferenza sabato ad Anghiari.

Sabato 26 ottobre alle ore 17 si terrà ad Anghiari, presso l’auditorium “Pietro Mascagni” la conferenza dal titolo “Vasariani del terzo millennio. Giorgio Vasari tra social, mostre e costume”, realizzata con il contributo della Regione Toscana nell’ambito delle celebrazioni per i 450 anni della morte di Giorgio Vasari e Cosimo I.

I due relatori saranno il creatore di Mo(n)stre, la pagina social dedicata all’arte più famosa e più imitata del web, e Marco Pierini, già direttore della Galleria Nazionale del’Umbria e oggi vice sindaco e assessore alla cultura di Perugia.

A partire dai post e dai meme pubblicati su Mo(n)stre verranno esaminati, tra serio e faceto, alcuni aspetti della presenza di Giorgio Vasari e delle sue Vite nella società contemporanea. L’idea è quella di delineare un ritratto a tutto tondo dell’artista e scrittore aretino, da alcuni considerato anche, ma certamente non solo, come colui che in Palazzo Vecchio a Firenze ha forse coperto il dipinto raffigurante la Battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci.

Il giorno successivo, domenica 27 ottobre, alle ore 11:30 è prevista una speciale visita guidata al Museo della Battaglia e di Anghiari, durante la quale il creatore di Mo(n)stre e la direttrice del museo guideranno il pubblico tra le sale alla ricerca di possibili meme.