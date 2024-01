Vaiolo delle scimmie, 11 positivi

Undici persone positive al vaiolo delle scimmie, contratto, in almeno dieci casi, dopo due feste organizzate fra Firenze e provincia. L’infezione virale, che si trasmette principalmente mediante rapporti sessuali non protetti e si manifesta con eruzioni cutanee con vescicole, linfonodi ingrossati e febbre, ha iniziato a emergere nella seconda settimana di gennaio: è poi stato chiarito che i primi sette infettati, tutti uomini fra i 26 e i 46 anni, avevano partecipato allo stesso party di fine anno in un locale di Firenze. Sono seguiti altri tre casi fra persone collegate a una seconda festa, in altra sede, ma sempre nel fiorentino. Ieri, infine, l’ultimo paziente.

"Il vaiolo delle scimmie è riconducibile principalmente a comportamenti sessuali a rischio – spiega Renzo Berti, direttore della Prevenzione dell’Ausl Toscana Centro – e può essere evitato con rapporti protetti. Non è una malattia grave e di solito si risolve spontaneamente in 24-48 giorni, ma è importante che chi ha sintomi si rivolga a un medico e rispetti l’isolamento". "Nessun allarmismo – commenta Pierluigi Blanc, infettivologo dell’Ordine dei Medici di Firenze - ma la vaccinazione deve essere consigliata alle persone con Hiv e alle categorie a rischio". Intanto la Regione è in stretto contatto con le Asl per monitorare la situazione.