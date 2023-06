Unica data italiana dei Jamiroquai Bussola al ritmo di funk e soul

di Daniele Mannocchi

Si accendono i riflettori sul secondo fine settimana del festival La Prima Estate, che da stasera a domenica torna ad animare il parco di Bussoladomani che ospiterà le uniche date italiane di Jamiroquai, Alt-J e Metro Boomin e i concerti di Chet Faker, DOMi & JD Beck, Just Mustard, Nu Genea Live Band, Bu Cuaron, BigMama, Studio Murena, Bruno Belissimo, Ele A.

A dare il via alla prima serata sarannogli Alt-J, alle 22,30, band inglese di culto dell’alternative rock. Presenta l’ultimo album The Dream, tra i migliori dello scorso anno, in cui compaiono mondi diversi, dai suoni dell’opera all’house, dal post-punk allo spoken word. A precederli Chet Faker (21), l’artista australiano che mischia con maestria elettronica, soul e trip hop al cantautorato. Lo scorso maggio, dopo l’uscita dell’ep del 2022 It’s not you, ha pubblicato il nuovo singolo Something like this. Accanto a loro il viral jazz di DOMi & JD Beck, (19,45), sorprendente duo scoperto e prodotto da Anderson Paak, e i Just Mustard (18,30), nuova e già molto apprezzata band irlandese tra shoegaze e post-rock dai riverberi industrial.

Funk e soul scaldano la serata di domani e regalano le note perfette per scatenarsi. Dopo un’attesa lunga cinque anni tornano per l’unica data in Italia i Jamiroquai e il loro funk intriso di soul, tra le band inglesi più innovative e pionieristiche degli ultimi tempi. Atmosfere più mediterranee per i Nu Genea (21) e le loro infiammate contaminazioni, mentre Studio Murena (19,45), reduce del successo dell’ ultimo album WadiruM, presenta un brillante mix tra jazz e hip-hop. Apre la seconda giornata (alle 18,30) il polistrumentista italo-canadese Bruno Belissimo con un’italo-disco che sprizza funk, ironia e profumo d’estate. L’avvio perfetto per una serata che promette di essere indimenticabile. Chiude La Prima Estate domenica alle 22,30 il set in esclusiva per l’Italia di Metro Boomin, il più importante producer e beatmaker della nuova musica urban.

Alle 21 arriva sul palco la cantante, cantautrice e produttrice italo-messicana Bu Cuaron, preceduta alle 19,45 da Ele A, fresca di uscita con il nuovo ep Globo: una dimensione di incastri di rime su beat che trasudano old school hip-hop. Infine, apre l’ultima giornata del festival (18.30) la rapper BigMama, tra le scoperte musicali più interessanti del panorama italiano degli ultimi anni.