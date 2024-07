Un’estate nel segno di “Aperiwine Party” alla Tenuta di Frassineto

Arezzo, 2 luglio 2024 – Tornano anche nel periodo estivo gli appuntamenti alla Tenuta di Frassineto, nella strada vicinale del Duca 14, in località Frassineto (Arezzo). Venerdì 5 e venerdì 19 luglio 2024 sono infatti previste due nuove date di “Aperiwine Party”, che andranno avanti dalle ore 19.30 alle ore 23.30.

Il cielo estivo, la natura che circonda la cantina, la musica dal vivo, il buon vino e i prodotti tipici che lo accompagneranno: tutto questo darà vita a due serate indimenticabili per i partecipanti, che potranno così calarsi in pieno relax in una dimensione magica, in cui la storia trasuda da ogni angolo.

Quella di Frassineto fu una delle fattorie di diretta gestione del Granducato di Toscana e vide incrociare le sue vicende con grandi personaggi come il pittore, architetto e storico dell’arte Giorgio Vasari, di cui Arezzo celebra quest’anno i 450 anni dalla morte, il granduca Pietro Leopoldo I, uno dei sovrani europei più illuminati del XVIII secolo, la baronessa Fiorella de Bacheville nei Favard de L’Anglade, raffinata nobildonna francese dell’Ottocento, e Gioacchino Hertz, il primo che poté fregiarsi del titolo di conte di Frassineto.

Il complesso villa-fattoria dal Cinquecento ai nostri giorni ha subito varie trasformazioni, ma il suo ricco patrimonio storico, architettonico e ambientale può essere ancora ammirato da tutti coloro che visitano durante l’anno la Tenuta di Frassineto.

Le due date di luglio di “Aperiwine Party” prevedono un’apericena dal menu gustoso, con tante delizie tipiche della tradizione locale, accompagnate da un calice di vino a scelta tra le migliori etichette della Tenuta. I partecipanti potranno così scegliere tra Spumante Metodo Classico prodotto da uve chardonnay, Rancoli prodotto da uve vermentino, Rosé prodotto da uve syrah e Maestro della Chiana prodotto da uve cabernet franc e petit verdot, senza dimenticare tutti gli altri vini presenti nel wineshop.

La chitarra di Andrea Ciotti, apprezzato musicista e maestro di musica valtiberino, garantirà la colonna sonora perfetta in entrambe le date. Per un'esperienza familiare senza pensieri, inoltre, al momento della prenotazione si potrà indicare il numero dei bambini o degli adolescenti che parteciperanno.

“Aperiwine Party” è l’occasione per vivere nel modo migliore la Tenuta di Frassineto, un luogo immerso in un contesto architettonico e paesaggistico di straordinario valore, dove storia, tradizione, passione e innovazione si fondono per dare vita a vini bianchi, rossi e rosé dalle caratteristiche uniche.

Per chiunque desideri prenotare, è attivo il link:

https://www.tenutadifrassineto.com/calendario-eventi/.