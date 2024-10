Arezzo, 7 ottobre 2024 – Una passeggiata nella memoria del quartiere di Saione, ad Arezzo. L’appuntamento originale è fissato per sabato 12 ottobre con ritrovo alle ore 15:00 davanti alla Farmacia Comunale di Via Vittorio Veneto/Campo di Marte.

La passeggiata, della durata di circa due ore e mezza tra luoghi, immagini, ricordi e riflessioni sul passato e sul presente del quartiere, è realizzata a cura di Legambiente Arezzo in collaborazione con Marco Botti, giornalista culturale e curatore di mostre ed eventi. Il quartiere di Saione è stato scelto perché contiene in sé ricordi, luoghi, pezzi di storia e aspetti legati all'attualità importanti per comprendere l'evoluzione e i cambiamenti della città di Arezzo.

La passeggiata, che si sviluppa in un percorso affascinante in cui molto ancora esiste ma molto è andato perduto, trasformando i partecipanti in spettatori attivi nella visione reale e mnemonica di un quartiere in continua trasformazione, si svolge nell’ambito del progetto Visioni Ex-centriche che vede uniti Officine della Cultura e Liceo Artistico Coreutico Scientifico Quadriennale “Piero della Francesca” di Arezzo nel racconto della periferia aretina attraverso le immagini del cinema amatoriale e di famiglia. L’iniziativa è realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito del Bando “Partecipazione culturale 2023”.

La partecipazione è gratuita e libera, ma per una migliore organizzazione gli interessati sono invitati a prenotare compilando il modulo di iscrizione raggiungibile dal sito di Officine della Cultura. La passeggiata rappresenta uno degli ultimi appuntamenti del progetto, nell’attesa della presentazione del video documentario, attualmente in fase di elaborazione, realizzato a partire dalle immagini del cinema amatoriale e di famiglia raccolte nei primi mesi del 2024.