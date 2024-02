Una notte da filmoni, venerdì 1 marzo alle 21,15 al cinema teatro Masaccio

Arezzo, 27 febbraio 2024 – E’ in programma venerdì 1 marzo alle 21,15 al Masaccio lo spettacolo teatrale cantato e ballato dal vivo “Una notte da filmoni” organizzato dall'Associazione culturale Paro Paro con il patrocinio del comune di San Giovanni Valdarno. L’esibizione a teatro è il premio per l'Accademia della Danza Roberta Serio che si è aggiudicata la terza edizione del Festival San Giovanni, ideato e condotto dal direttore artistico Massi Fruchi e che si è tenuto in piazza Masaccio a fine settembre 2023 in collaborazione col Rotary Valdarno e col patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno.

In quel caso fu il gruppo di ballerini Lucky Crew, con una coreografia del Maestro Fortunato Pagano, ad aggiudicarsi il gradino più in alto del podio, su votazione del pubblico presente. Lo spettacolo di venerdì primo marzo è stato ideato da Rachele Moggio per essere rappresentato anche da tutti gli altri ballerini dell'Accademia, suddivisi per gruppi in base alle età e all'esperienza.

“Siamo sempre lieti – ha dichiarato l’assessore alla cultura Fabio Franchi – di supportare, sostenere e promuovere tutto quello che è il fermento culturale a San Giovanni. Una delle associazioni che ha decisamente contribuito a questo arricchimento è la Paro Paro che ha un programma intenso di spettacoli molto diversificati e che, anche grazie al Festival San Giovanni giunto alle terza edizione e allo spettacolo premio per il vincitore, si fa inoltre promotrice di ulteriori appuntamenti culturali. I giovani dell’accademia di Roberta Serio potranno calcare il palco del Masaccio in uno spettacolo di danza arricchito da canto e recitazione”.

“E’ una grande opportunità per i nostri allievi – ha aggiunto Roberta Serio – un’occasione per fare esperienza di palco e di pubblico in un contesto diverso dal saggio di fine anno. Potranno mettersi in gioco e collaborare per un progetto che li farà unire e crescere anche come gruppo”.

La Lucky Crew, come spiegato da Annalisa Cuccoli dall’associazione Paro Paro, aprirà e chiuderà lo spettacolo, il quale si snoderà attraverso le coreografie (curate sempre da Rachele Moggio e cantate dal vivo) delle colonne sonore delle più note pellicole cinematografiche di tutti i tempi. Il fil rouge mediante il quale si alterneranno è un testo inedito che sarà interpretato dal gruppo di attori-cantanti Lovah della Paro Paro, in una sorta di racconto/parodia delle loro disavventure attraverso i momenti più iconici dei film, sviluppate nello stile della nota pellicola americana "Una Notte da Leoni".

Lo spettacolo, data la sua particolare natura e genesi, non avrà repliche. Il biglietto ha un costo di 10 euro per quello intero e 7 euro per il ridotto. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 3920383283.