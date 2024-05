Arezzo, 16 maggio 2024 – Un weekend di iniziative targate MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione

Venerdì 17 maggio 2024, ore 17.00

presso la Casa del Petrarca - Via dell’Orto 28 (Arezzo)

Inaugurazione della mostra, in collaborazione con l’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze di Arezzo

MARCONI, RADIODIFFUSIONE E RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA

Esposizione di reperti storici provenienti dalle Collezioni del MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione

Sabato 18 maggio 2024

Presso il MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione - Via Ricasoli 22 (Arezzo)

GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI - 9.30-13.30 / 14.30-17.30

NOTTE DEI MUSEI - Ingresso ad 1.00 € dalle 20.30 alle 22.30

Il MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione proietterà per l’occasione degli speciali filmati provenienti dagli archivi RAI TECHE per l’iniziativa “Il Mondo in tasca” - Celebrazioni 2024

Per maggiori informazioni contattare il MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione: tel. 0575 377662 - mail: [email protected] - www.museocomunicazione.it